Il Signore degli anelli, è stato svelato nelle ultime ore: dopo 20 anni sta per accadere davvero

Il Signore degli anelli, arriva una notizia che lascia i fan senza parole: cosa sta per accadere dopo 20 anni.

Il Signore degli anelli ha avuto un successo straordinario, è un vero e proprio capolavoro. La saga è basata sull’omonimo romanzo scritto da Tolkien. Il protagonista è Frodo, insieme al suo compagno Sam. L’hobbit ha una missione, portare l’anello del potere al monte Fato, per distruggerlo.

Quando, con l’aiuto di altri compagni, arrivano a Gran Burrone, sarà proprio qui che si formerà la Compagnia dell’anello, che vede presenti Frodo e Sam, con Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, Pipino e Merry. Nel viaggio nella Terra di mezzo affrontano grandi pericoli, troll, creature magiche, orchi, qui la magia nera è sempre alle costole. Nelle ultime settimane, abbiamo potuto vedere in onda la saga tanto amato. Ma a tal riguardo, è arrivata nelle ultime ore una notizia che vi lascerà molto entusiasti.

Il Signore degli anelli, dopo 20 anni sta per accadere davvero: finalmente è stato svelato

Il mondo della Terra Di Mezzo ha fatto da sfondo alla trama de Il Signore degli Anelli. Frodo, insieme al suo compagno Sam, porta a termine la difficile e tortuosa missione, distruggere l’anello nella lava del monte Fato.

Ma non sarà solo ad affrontare il male. Anche i suoi compagni, Aragorn, Gimli, Gandalf, Logolas, Pipino e Merry, saranno impegnati nella battaglia contro Saruman e Sauron e contro il male. La saga ha avuto un successo impressionante, difficile non lasciarsi trascinare. Ma adesso, come vi abbiamo anticipato, è arrivata nelle ultime ore una notizia che ha immediatamente mandato in visibilio i fan. Come in molti sapranno, sta per arrivare la serie de Il Signore degli anelli, anche se bisogna ancora un po’ attendere.

La data prevista è per il 2 settembre 2022 su Prime Video. Ma la piattaforma streaming, nelle ultime ore, ha comunicato il titolo della serie prequel della saga fantasy di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli anelli avrà come titolo “Gli Anelli del Potere”, in riferimento alla seconda era della storia narrata dallo scrittore, ovvero la forgiatura degli anelli. Quanto svelato ha entusiasmato i milioni di fan della saga, che non vedono l’ora di scoprire ed immergersi in una nuova avventura.