Amatissima in Laguna Blu, com’è diventata oggi: le sue recentissime foto vi lasceranno senza fiato

Amatissima attrice in Laguna Blu, com’è diventata oggi: le sue recentissime foto vi lasceranno senza fiato

Come non ricordarsi della bellissima protagonista del film cult Laguna Blu, ma a distanza di tutti questi anni, com’è diventata l’attrice che incantò milioni di spettatori? Il suo aspetto oggi è decisamente cambiato.

La stupenda attrice è anche stata una modella di incredibile successo. Il suo grande fascino le ha fatto guadagnare molti corteggiatori. Si sposa nel 1997 con il tennista Andre Agassi dal quale divorzia nemmeno due anni dopo. Dal 2001 invece, è sposata con il produttore televisivo Chris Henchy. I due desideravano molto dei figli e dopo diversi tentativi d’inseminazione artificiale, sono nate Rowan Francis e Grier Hammond, rispettivamente nel 2003 e nel 2006. Oltre la realizzazione della maternità, l’attrice ha anche avuto una carriera davvero brillante, che inizia come modella alla tenerissima età di 11 mesi, quando posava con sua madre per le numerose riviste e pubblicità per prodotti per bambini.

La stupenda protagonista di Laguna Blu: com’è diventata oggi

L’intramontabile attrice e super modella Brooke Shields è ormai entrata nell’immaginario comune come una delle donne più belle e affascinanti mai esistite. In Laguna Blu era davvero molto giovane, nemmeno 16 anni, ma ha conquistato fan in tutto il mondo. Oggi, a distanza di quasi 25 anni, siete curiosi di sapere come è cambiato il suo aspetto? Rimane sempre una donna davvero stupenda, con la differenza che ha accumulato molti anni di esperienza di vita. I suoi tratti caratteristici, come le sopracciglia folte in contrasto con il blu dei suoi occhi e un fisico davvero pazzesco, sono ancora lì.

Oltre alla carriera di attrice, che ha mantenuto in parallelo a quella di modella, Brooke Shields è apparsa su tantissimi numeri di riviste patinate. Nel 1981 il celebre settimanale di informazione, il Time, pubblicò il guadagno giornaliero della Shields, che ai tempi ammontava a 10mila dollari al giorno. Come si può vedere dai suoi scatti recenti, pubblicati anche sul suo profilo Instagram da quasi un milione e mezzo di seguaci in tutto il mondo, la Shields è arrivata alla maturità dei suoi 56 anni in perfetta forma.

E voi avete riconosciuto la bellissima attrice e super modella Brooke Shields? È ancora bellissima!