The voice senior, piccolo imprevisto in diretta: Antonella Clerici non si trattiene

Piccolo imprevisto nel corso della diretta di The Voice Senior: Antonella Clerici non si trattiene, cos’è esattamente accaduto.

Dopo 8 settimane, il magnifico viaggio di The Voice Senior è giunto al termine. Proprio qualche ora fa, infatti, Antonella Clerici ha condotto l’ultima puntata del programma. Ed ha proclamato vincitore uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione.

Nel corso dell’ultima puntata di The Voice Senior, c’è da ammetterlo, è successo davvero ogni cosa. Oltre alle numerose esibizioni di tutti i finalisti e le emozioni che ciascuno di loro ha saputo regalare al pubblico di Rai Due, però, non sono affatto mancati gli imprevisti. D’altra parte, si sa, è proprio questo il bello della diretta. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cos’è esattamente successo? Beh, assolutamente nulla di grave! Possiamo affermarvi, però, che mai come quest’anno la giuria del programma era piuttosto movimentata. E lo ha dimostrato anche nel corso dell’ultima puntata, rendendo davvero difficile la conduzione. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo della diretta, Antonella Clerici non si è affatto trattenuta.

Imprevisto a The Voice Senior: Antonella Clerici non si trattiene in diretta, cos’è successo

Un’ultima diretta di The Voice Senior tanto emozionante quanto sorprendente, ma durante la quale non sono mancati piccolissimi imprevisti. Siamo partiti con un leggero ritardo di Clementino durante il suo ingresso in studio fino ad una piccola ‘ramanzina’ di Antonella Clerici verso i suoi giudici. Scopriamo insieme cos’è successo.

Mancava pochissimo all’esibizione di Lanfranco Carnicina quando Antonella Clerici, ritornata dalla pubblicità, è scoppiata a ridere nel vedere Clementino rientrare in studio in ritardo e con un leggero affanno. “È arrivato di corsa e si è seduto”, ha detto la padrona di casa, commentando la gaffe. Ma non solo. Subito dopo ha continuato a dire: “Guardate, la cosa più difficile non è condurre il programma, ma tenere a bada a voi. È una cosa pazzesca”. Insomma, il commento della Clerici non è assolutamente passato inosservato.

Avete seguito anche voi l’ultima puntata di The Voice Senior? Siete rimasti contenti della vittoria?