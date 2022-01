Chi è Francesca Cavallin: età, ex marito, titolo di studio, Instagram e carriera

Chi è la bella Francesca Cavallin: scopriamo la sua età, chi è l’ex marito, il suo titolo di studio, Instagram e carriera

Ve la ricorderete sicuramente come una delle protagoniste di un’amatissima serie di successo. Ma scopriamo qualcosa in più su questa poliedrica donna, a partire dalla sua carriera fino alla sua vita privata.

Francesca Cavallin è un volto conosciuto non solo della televisione, ma ha partecipato a tanti progetti, tra cui quello di conduttrice. Ha raggiunto il successo a partire dal 2005 con la soap opera di Canale 5, Vivere. Dopodiché il mondo della televisione si è aperto ed ha avuto modo di partecipare a diverse fiction di successo. Ha preso parte in Don Matteo 6, Un medico in famiglia, e l’attualissimo Un professore, la serie targata Rai 1, in cui l’attrice interpreta il personaggio di Cecilia.

Chi è Francesca Cavallin? Scopriamo insieme la vita dell’attrice!

Francesca Cavallin è un’attrice, ex modella e conduttrice televisiva italiana. Classe 1976 e originaria di una piccola città in provincia di Vicenza, inizia la sua carriera dopo il conseguimento del suo titolo di studio. Si è laureata in lettere moderne con indirizzo in Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Padova. Dopodiché inizia l’accademia teatrale e questo la proietta verso il mondo della televisione. Diventa conduttrice di una delle rubriche contenuta nel programma Style sul Canale Leonardo di Sky Italia.

La sua carriera poi decolla verso il mondo della televisione ma anche del cinema. Ha recitato anche sul grande schermo, nelle pellicole Vita Smeralda, I babysitter, Moglie e marito, The Nest e A Classic Horror Story. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stata sposata con Stefano Remigi, figlio del noto Memo Remigi, con cui ha avuto i figli Jacopo e Leonardo. La coppia si è poi separata e sembrerebbe che la Cavallin al momento non abbia nessuno al suo fianco, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram da quasi 60mila follower. Sul social Francesca Cavallin mostra scatti che raffigurano la sua incredibile bellezza, i suoi viaggi e scatti in compagnia degli adorati figli.

Noi l’adoriamo, e voi conoscevate la bella attrice Francesca Cavallin?