Uomini e Donne, colpo di scena tra Isabella e Fabio: l’hanno appena rivelato durante un’intervista di coppia.

La neo coppia uscita da pochissimo dagli studi di Uomini e Donne ha rilasciato una bella intervista di coppia, dove è stato rivelato un colpo di scena!

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono incontrati e innamorati sotto le luci del dating show di Maria De Filippi. I due protagonisti del Trono Over sono felicemente usciti insieme e attualmente si trovano in vacanza alle Maldive. Hanno però rilasciato un’intervista di coppia al noto magazine relativo al programma, dove hanno dato delle novità importanti sulla loro storia d’amore. Una delle loro più grandi preoccupazioni era la reazione dei figli di Fabio alla nuova fidanzata Isabella, ma a quanto pare la dama ha superato l’esame a pieni voti! Sembrerebbe che Isabella abbia fatto un’ottima impressione a tutti i figli del nuovo compagno, che sarebbero molto felici di averla in famiglia.

Fabio e Isabella di Uomini e Donne: colpo di scena!

I due hanno parlato anche di una futura convivenza, ma non imminente. Hanno dichiarato che sarà Isabella a trasferirsi a casa di Fabio, ma prima dovrebbe risolvere questioni di lavoro rimaste in sospeso. Le novità positive per questa coppia però, non sono ancora finite. Durante l’intervista al settimanale di Uomini e Donne, parlando del matrimonio di un’altra coppia uscita dal programma, i due hanno rivelato un bel colpo di scena.

Se il percorso di Isabella Ricci a Uomini e Donne è stato caratterizzato da alti e molti bassi, per quanto riguarda il rapporto con il compagno non ci sono dubbi, tengono tantissimo l’uno all’altra. Tornando all’argomento matrimonio, la coppia rivela che “Si, ci stiamo pensando”. Potremo quindi vedere molto presto questa dolcissima coppia convolare a nozze, noi non vediamo l’ora che accada. Quello di cui Isabella è certa è che non inviterà certamente al suo matrimonio Gemma Galgani, poiché non è un segreto che tra le due non è mai corso buon sangue.

Siamo molto felici per la coppia di Uomini e Donne, formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Tanti auguri per il loro futuro insieme!