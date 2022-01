È diventato papà per la prima volta: gioia immensa per l’amatissimo volto, congratulazioni!

Finalmente è diventato papà per la prima volta! Lui e la sua compagna sono al settimo cielo e mostrano con fierezza la foto del loro primogenito sui loro canali social.

La gravidanza era stata annunciata a Luglio del 2021, e ora dopo nove mesi, è finalmente nato il loro piccolo. Avevano annunciato il sesso durante una festa baby shower in stile americano, più precisamente a tema Shrek. Avevano mostrato il colore azzurro con i classici spara fumo, utilizzati per questo tipo di eventi, e già allora non riuscivano a trattenere la felicità. La gravidanza non è stata tutta rose e fiori, sembrava che il piccolo volesse arrivare prima del previsto ma alla fine il termine della gravidanza è stato quello previsto. Giovedì 20 gennaio 2022 è venuto al mondo il piccolo Martino, mostrato con estremo orgoglio su Instagram abbracciato a mamma e papà.

L’amato volto dei social è diventato papà per la prima volta, congratulazioni!

I felicissimi genitori sono il volto noto dei social Valentino Bisegna, in arte Vale Bise, e la sua stupenda fidanzata Sara Disturco. I due genitori, che prima della nascita del piccolo amavano mostrare l’enorme pancione di lei, decorato dipinto e addobbato, ora possono tirare un sospiro di sollievo e tenere tra le braccia il loro figlio Martino. All’inizio i due ragazzi, soprattutto il neo papà, erano molto agitati ma tutto è andato per il meglio.

La neo mamma ha poi pubblicato una sua foto mostrando un viso stanco ma felicissimo e sereno, così da rassicurare tutti i suoi fan sulle sue condizioni. Sotto il post Sara Disturco ha scritto: “L’emozione più bella di tutta la mia vita, è impagabile e nessuno potrà mai superarla”. Ovviamente i due giovani ragazzi, oltre alla famiglia hanno anche numerosi amici che sono molto felici per loro e che hanno fatto le congratulazioni. In primis c’è l’immancabile Matteo Pelusi, con cui Bisegna forma il noto duo Mat e Bise. Matteo, vista la grande amicizia con il neo papà ha già avuto modo di conoscere il suo ‘nipotino acquisito’ e ha raccontato commosso “È bellissimo”.

Ancora congratulazioni a questa giovane coppia di neo genitori formata da Valentino Bisegna e la fidanzata Sara Disturco.