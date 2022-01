Roberto Baggio è la leggenda del calcio e dello sport italiano, ma sapete chi è sua moglie? Il loro amore dura da più di 30 anni.

Insieme a Luca Argentero, sarà anche lui l’ospite speciale di questo terzo appuntamento di C’è posta per te. Stiamo parlando proprio di lui: Roberto Baggio, vera e propria leggenda dello sport e del calcio italiano.

Per la terza puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi ha deciso di sorprendere tutto il suo amatissimo pubblico con degli ospiti davvero speciali. Non soltanto facciamo riferimento a Luca Argentero, amatissimo attore ed attualmente in onda con Doc-nelle tue mani, ma anche Roberto Baggio. Davvero incredibile, vero? Come darvi torto! In attesa di poter vedere la storia di cui sarà il regalo speciale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Dal punto di vista calcistico, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Da quello ‘privato’ e sentimentale, invece? Da quanto si apprende dal web, Roberto Baggio è felicemente sposato con sua moglie dal 1989. Ed è padre di tre splendidi figli. Voi, però, avete mai visto sua moglie? Spulciando il suo canale social, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti di coppia. Eccoli insieme.

Roberto Baggio, chi è sua moglie? Come si chiama e quando sono convolati a nozze

Se la sua carriera calcistica è costellata di successi, non si può dire di meno della sua vita sentimentale. Convolato a nozze con la sua attuale moglie nel 1989, l’amore che lega Roberto Baggio e la sua bellissima consorte è un amore che capita una sola volta nella vita. Da più di 30 anni, infatti, sono marito e moglie, eppure ancora prima di compiere il grande passo sembrerebbe che la coppia si sia conosciuta ben 7 anni prima. Ebbene. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Chi è la donna che ha rapito il cuore del buon Baggio?

La moglie di Roberto Baggio si chiama Andreina Fabbi. Ed è davvero bellissima. Seppure le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero minime, possiamo dirvi che l’amore che c’è tra di loro è davvero unico e raro. Eccoli insieme:

Roberto Baggio insieme ad Andreina e i loro tre figli formano davvero una splendida famiglia.