Ha vestito i panni di Winnie Sanderson in Hocus-Pocus, ma com’è oggi? Ha 76 anni, ma sembra sempre una ragazzina: è splendida.

Un film che ha fatto la storia del cinema, non c’è che dire! Stiamo parlando proprio di Hocus-Pocus, la pellicola della Disney pubblicata nel 1993. E che, ancora adesso, fa scintille. Tanto che in tantissimi non vedono l’ora di poter vedere il seguito che uscirà in Italia a breve.

Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1993, Hocus-Pocus racconta le vicende di tre sorelle streghe che dovranno avere a che fare con una città che si ribellerà clamorosamente a loro. Insomma, stiamo parlando una commedia a tutti gli effetti, mista ad elementi di fantascienza e molto altro ancora. La pellicola, sin da subito, ha riscosso un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, a distanza di quasi 30 anni dalla sua uscita, continua ad essere amatissimo. Altrettanto amate ed indimenticabili, però, sono le sue protagonisti principali. Come dimenticare, ad esempio, una giovanissima Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson. Oppure, lei: la mitica Winnie. Sorella maggiore delle tre streghe, la simpaticissima Winifred ha conquistato tutti. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi?

L’abbiamo amata coi panni di Winnie Sanderson in ‘Hocus-Pocus’, com’è oggi? Eccola a 76 anni

Tra i tantissimi protagonisti che abbiamo conosciuto nel film ‘Hocus-Pocus’, Winifred è tra colei che ha maggiormente catturato l’attenzione su di sé. Siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Sono trascorsi quasi 30 anni dalla prima uscita del film e sappiamo benissimo che la sua interprete ha cavalcato ancora di più la cresta dell’onda dopo la pellicola, ma com’è cambiata in tutti questi anni?

In molti la ricorderanno e in tantissimi sono curiosi di sapere com’è diventata la splendida Bette Midler, la simpaticissima Winifred Sanderson in ‘Hocus-Pocus’. Ebbene. Siete pronti a scoprirlo anche voi? Siamo riusciti a rintracciare l’attrice statunitense su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, nonostante i suoi 76 anni, è sempre bellissima. Gli anni saranno anche passati, questo è vero, ma l’attrice sembrerebbe non essere cambiata affatto. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Davvero splendida, vero?