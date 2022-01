Ricordate chi è stata l’ex fidanzata di Gianfranco Apicerni ai tempi di Uomini e Donne? Ecco che fine ha fatto oggi dopo anni: in molti se la ricorderanno.

State seguendo anche voi questa nuova edizione di C’è posta per te? In onda da Sabato 8 Gennaio, il programma di Maria De Filippi continua a macinare ascolti settimana dopo settimana. E a confermarsi una delle trasmissioni più viste del Sabato sera.

Con protagonisti indiscussi persone comuni, Maria De Filippi non fa altro che raccontare le loro storie. Ed emozionare il suo amatissimo pubblico con i suoi consigli. Oltre ai destinatari e mittenti delle poste, però, un ruolo fondamentale nel programma ce l’hanno anche loro: i postini! Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato di Chiara Carcano e del suo titolo di studio. Cosa sappiamo, invece, sul giovanissimo Gianfranco Apicerni? Sappiamo benissimo che il suo esordio in tv è avvenuto anni fa con il reality Campioni-il sogno e che, subito dopo, ha preso parte a Uomini e Donne come tronista. A tal proposito, ricordate chi è stata la sua scelta all’epoca? E, soprattutto, che fine ha fatto oggi l’ex fidanzata di Gianfranco Apicerni? In molti se lo chiederanno.

Chi è l’ex fidanzata di Gianfranco Apicerni ai tempi di Uomini e Donne: che fine ha fatto

Insieme a Teresanna Pugliese e tanti altri, anche Gianfranco Apicerni è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne nel corso dell’edizione 2010/2011. Terminato il suo percorso a Campioni-il sogno, l’ex calciatore si è gettato a capofitto in una nuova esperienza televisiva. E vi ha trovato anche l’amore. Sappiamo benissimo che, a distanza di qualche mese dalla sua scelta al centro studio, la storia d’amore tra il buon Apicerni e la sua corteggiatrice è giunta al termine. Ad oggi, però, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi la sua ex fidanzata.

In molti ricorderanno chi è stata all’epoca la scelta di Gianfranco Apicerni a Uomini e Donne. Stiamo parlando proprio di Valeria Bigella. Cosa sappiamo adesso su di lei? Come ricorderete, dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista, la Bigella ha trovato l’amore con Alessio Bruno e con lui ha partecipato a Temptation Island nel 2017. Archiviata anche questa storia d’amore, la bella sarda oggi è felicemente innamorata di Riccardo Moraschini, famoso e noto sportivo italiano. E svolge la sua attività da modella ed influencer.

Vi ricordavate di lei?