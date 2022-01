Gf Vip 6, che fine ha fatto Raffaella Fico: perchè non compare più in studio?

Perchè Raffaella Fico non compare più nello studio del Gf Vip 6? I fan del programma condotto da Alfonso Signorini se lo chiedono da tempo

L’ex compagna di Mario Balotelli è stata una delle protagoniste del reality show di Canale 5. Da tempo, però, non figura più nello studio. I telespettatori sono curiosi di sapere quale sia il motivo dietro la sua assenza.

Perchè Raffaella Fico non compare nello studio del Gf Vip 6?

Raffaella Fico è nata a Cercola, in provincia di Napoli, il 29 gennaio 1988. Ha 33 anni ed è una famosa modella e showgirl. Ha raggiunto l’apice del successo in seguito alla partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello, dove venne eliminata alla decima puntata ma riuscì lo stesso a conquistare il pubblico con il suo charme e il suo carisma.

Dopo la partecipazione al reality show è entrata nel cast di Lucignolo e di Colorado. Nel 2011 ha partecipato all’Isola dei Famosi, mentre nel 2014 a Tale e Quale Show. Di recente, invece, ha deciso di entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia, partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Anche questa volta la sua esperienza nel reality show di Canale 5 è stata abbastanza breve. La Fico è stata eliminata dopo alcune settimane. Purtroppo pochi telespettatori si ricorderanno della sua esperienza. La Fico non è riuscita a lasciare il segno in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo l’eliminazione, la modella e showgirl ha impreziosito lo studio del Grande Fratello Vip con la sua eleganza e la sua straordinaria bellezza. Il suo look non passava mai inosservato, così come i suoi outfit. Ad un certo punto, però, la Fico non è più apparsa in studio. I telespettatori sono curiosi di sapere il motivo che si cela dietro alla sua assenza.

In realtà non sappiamo perchè la Fico non figuri più nello studio del Grande Fratello Vip. La sua assenza potrebbe essere anche momentanea, anzi, è quello che sperano tutti. Se nella casa non è riuscita a lasciare il segno, in studio era sicuramente l’ex concorrente più apprezzata dal pubblico, proprio per la sua straordinaria bellezza e il suo charme inconfondibile.