GF Vip, Barù è un fiume in piena: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro”

GF Vip, Barù lo dice chiaramente e sembra non usare giri di parole: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro”.

Venerdì è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. La diretta si è aperta ponendo attenzione, ancora una volta, al confronto tra Alex, Delia e Soleil. Quello che è nato e successo tra l’attore e Soleil, nei mesi scorsi continua a far parlare.

L’ingresso di Delia nella casa ha acceso nuovamente il gossip. La donna ha riferito che il legame con suo marito si è incrinato, e per questo ha deciso di fare il suo percorso nella casa. Adesso, la modella chiede più attenzioni, chiede sicurezza e chiarezza, cose che ancora non vede da parte dell’ex concorrente. Dopo questo confronto, la diretta è andata avanti. Valeria Marini e Giacomo Urtis sono stati eliminati. Una volta che la ‘coppia’ è uscita fuori, Nathaly Caldonazzo ha pensato di sedersi al posto dove loro erano, per questione di luci, ma questo ha portato ad una discussione con Soleil. Dopo la puntata, l’ex corteggiatrice ha parlato con Barù e Davide, di quanto accaduto, e il nipote di Costantino della Gherardesca si è lasciato andare a commenti molto forti.

GF Vip, Barù critica aspramente Nathaly Caldonazzo: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro”

Durante la diretta di venerdì 21 gennaio, Soleil e Nathaly hanno avuto una discussione. Tutto è iniziato a causa del posto sul divano. Ma sappiamo benissimo che le due concorrenti non sono mai andate d’accordo.

Al termine della puntata, l’ex corteggiatrice, ha parlato con Barù e Davide di quanto accaduto, facendo riferimento proprio a Nathaly. In questo discorso, anche Barù ha detto chiaramente il suo pensiero, senza utilizzare troppi giri di parole.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto: “Ti ha oscurato, si è messa lì davanti”, e Soleil: “In due si sono messe, poi sono io la str***, perchè chiedo gentilmente se possono mettersi almeno all’angolo. Poi vengo nominata. Tu non c’eri nella stanza delle nomination, mi ha nominata per questo“. A questo punto, Barù, senza mezzi termini e senza troppi giri di parole ha detto: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. Sembrerebbe che, Nathaly Caldonazzo, non sia nella cerchia di amicizie del concorrente.