Le Iene, clamoroso ritorno nel cast: il nuovo conduttore potrebbe essere lui

Clamoroso ritorno nel cast de “Le Iene”, il nuovo conduttore potrebbe essere lui: in questo articolo vi sveliamo di chi stiamo parlando

Si avvicina la nuova edizione del noto programma televisivo. Al timone della trasmissione potrebbe esserci un nuovo conduttore. Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno nel programma. Il suo ritorno sarebbe acclamatissimo dal pubblico.

Le Iene, il nuovo conduttore potrebbe essere lui

“Le Iene” è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. È la versione italiana del programma televisivo argentino “Caiga quien caiga”. È giunto alla venticinquesima edizione ed è uno dei programmi più visti della televisione italiana. Inizialmente andava in onda solo su Italia 1, poi è passato anche su Canale 5.

Nel corso degli anni, la trasmissione ha sollevato tantissimi casi importanti. Dallo scandalo dei chierichetti del Papa al caso legato alla morte di David Rossi, dalla droga in Parlamento ai casi Brigliadori e Mereu, fino all’ILVA di Taranto e al caso molestie nel cinema italiano.

Nel corso delle venticinque edizioni si sono succeduti diversi conduttori. Anche per la prossima edizione, che è alle porte, potrebbe esserci un nuovo conduttore. Per lui, però, si tratterebbe di un clamoroso ritorno. La persona di cui stiamo parlando, infatti, ha già condotto la famosa trasmissione televisiva.

La nuova edizione del noto programma televisivo inizierà mercoledì 9 febbraio 2022. Nel ruolo di conduttore potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Come riporta infatti TvBlog nelle vesti di conduttore dovrebbe esserci il ritorno – quasi clamoroso – di Teo Mammucari. L’ultima volta che ha condotto “Le Iene” è stata nel 2018. Adesso il giudice di “Tu si que Vales” potrebbe tornare al timone del programma.

Per quanto riguarda la parte femminile, invece, la produzione è in trattativa con Alessia Marcuzzi. Se il nome di Teo è quasi confermato, anche se non ufficializzato, quello di Alessia è ancora in fase di stallo. Le parti potrebbero incontrarsi di nuovo in settimana e limare gli ultimi dettagli. Teo e Alessia potrebbero formare una coppia amatissima dai telespettatori italiani.