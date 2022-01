Anticipazioni La sposa, ultima puntata: finale di stagione choc, da brividi

Le anticipazioni dell’ultima puntata de La sposa prevedono un vero e proprio finale di stagione choc: scopriamo cosa accadrà, da brividi.

A distanza di tre settimane dal suo inizio, La sposa è pronta a salutare il suo amatissimo pubblico della Domenica sera. Proprio tra sei giorni ed, esattamente il 30 Gennaio, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata della mini serie tv con Serena Rossi.

Era esattamente il 16 Gennaio scorso quando Serena Rossi, insieme a tantissimi altri straordinari interpreti, si metteva al timone di una nuova serie tv. Ambientata negli anni ’60 tra le regioni della Calabria e del Venero, La sposa racconta le avventure di una giovanissima Maria che, per sanare i debiti della sua famiglia, è costretta a sposarsi contro la sua volontà. La serie, sin da subito, ha saputo riscuotere un successo impressionante. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche ora dalla messa in onda della seconda puntata, sono davvero tantissime le persone che si chiedono quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata, che andrà in onda Domenica 30 Gennaio. Ebbene. Vi anticipiamo: assisteremo ad un colpo di scena choc.

La sposa, anticipazioni ultima puntata: colpo di scena choc, che dramma!

Se fino a questo momento abbiamo assistito a delle puntate imperdibili de La sposa, vi assicuriamo che l’ultima, che andrà in onda Domenica 30 Gennaio, sarà davvero superlativa. Per il finale di stagione, infatti, si è pensato di regalare un vero e proprio colpo di scena choc ai suoi telespettatori. Siete pronti anche voi a scoprirlo? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni dell’ultima puntata de La sposa.

Seppure la loro stabilità di coppia e familiare sia stata messa a dura prova, sembrerebbe che Italo e Maria siano riusciti a trovare un punto d’incontro. Molto presto, però, la loro felicità verrà sconvolta da un evento choc: il piccolo Paolino sarà in pericolo di vita e suo padre, per salvargli la vita, sarà vittima di un incendio appiccato a pochi passi dal loro cortile. Grande disperazione, quindi, per Maria, che nel frattempo scoprirà di essere incinta e di dover trascorrere un periodo abbastanza lungo in ospedale. Quando ritornerà a casa, però, la donna scoprirà una verità choc: suo figlio, per volere di Antonio, è stato affidato ad un Istituto. Questo, quindi, spingerà la donna ad iniziare una lunga battaglia per rendere suo figlio libero. Qualche tempo dopo, infine, diventerà mamma della piccola Vittoria.

Insomma, una puntata decisamente choc. Seguirete il finale di stagione de La sposa?