Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: è nato suo figlio Francesco

Immensa gioia per Gigi D’Alessio, che in queste ore ha annunciato via social la nascita del suo quinto figlio: notizia attesissima!

E’ arrivata finalmente la notizia che i fan di Gigi D’Alessio attendevano con ansia: è nato il quinto figlio del cantante partenopeo. La sua compagna Denise Esposito ha partorito oggi 24 gennaio, dopo l’annuncio della gravidanza avvenuto lo scorso mese di agosto.

Nel post pubblicato sui suoi profili social si legge il nome scelto per il bimbo, Francesco, sul cartello legato alla culla della clinica C.G. Ruesh. 3,240 Kg per 49,5 cm e il “benvenuto alla vita” con un cuoricino azzurro da parte del papà.

Si legge inoltre che il parto per Denise è avvenuto con taglio cesareo. Francesco è il quinto figlio per Gigi che, dopo essersi lasciato alle spalle la storia con Anna Tatangelo, ha ritrovato la felicità accanto alla compagna attuale, più giovane di lui di 26 anni.

Gigi D’Alessio, è nato il suo quinto figlio: per il cantante è il quarto maschietto

Una storia importante quella con Denise Esposito: la coppia, nata nel 2020 grazie ad un primo incontro a Capri in occasione di un concerto dell’artista, si è mostrata molto affiatata nonostante abbia sempre mantenuto una certa riservatezza.

Proprio qualche sera fa la ragazza, che con D’Alessio condivide le stesse origini partenopee, aveva dedicato un dolcissimo messaggio via social al suo compagno: in una storia da lei pubblicata su Instagram, si vedeva l’artista in tv nello studio di The Voice Senior, e a corredo dell’immagine un cuore.

Gigi ha altri quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca (LDA di Amici 21) nati dal matrimonio con Carmela, ed Andrea nato nel 2010 dalla relazione con la Tatangelo. Al momento LDA non potrà conoscere il fratellino: il ragazzo infatti è attualmente tra i concorrenti della ventunesima edizione di Amici e non potrà lasciare la casetta fin quando non verrà eliminato dalla scuola.

Tantissimi auguri alla splendida coppia e al piccolo Francesco che, certamente, col suo arrivo ha regalato una gioia immensa ai suoi genitori!