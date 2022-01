GF Vip 6, secondo appuntamento settimanale al giovedì: quando dovrebbe accadere

Importante novità in arrivo al GF Vip 6: a breve il programma andrà in onda il giovedì invece del venerdì, scopriamo la data!

Tra i programmi più seguiti di Mediaset c’è sicuramente il GF Vip 6: anche questa sesta edizione dello storico reality sta dando ottimi risultati in termini di ascolti. Un successo un po’ insperato, visto quello della precedente stagione, ma a quanto pare autori e concorrenti stanno riuscendo alla grande nell’impresa.

Leggi anche——>>>GF Vip, pazzesco! Quanti anni di differenza ci sono tra Kabir e sua moglie

Da anni ormai i due appuntamenti fissi col programma in prima serata sono previsti il lunedì ed il venerdì. Da tempo però girava voce di un cambiamento importante al riguardo. Stando ai rumors, la programmazione infatti sarebbe cambiata da un momento all’altro.

La serata del venerdì sarebbe stata anticipata al giovedì, ma finora non era trapelata nessuna data certa. Sicuramente, qualora ci dovesse essere, tale stravolgimento accadrà a febbraio che, come sappiamo, vede nella prima settimana la messa in onda di Sanremo. Come ogni anno, il palinsesto subirà parecchie modifiche. Ma cosa succederà dopo?

Secondo Bubino Blog, il cambiamento dovrebbe partire nella seconda settimana di febbraio. Vediamo esattamente quando!

GF Vip 6 al giovedì, ma quando? Spunta la data

A quanto pare, sarà il GF Vip 6 a cercare di contrastare il clamoroso successo di Doc – Nelle tue Mani, la fiction in onda su Rai1 in prima serata il giovedì.

Leggi anche——->>>GF Vip, arriva un aereo di coppia per Jessica e Barù: la reazione, non se lo aspettavano

Il palinsesto Mediaset riserverà il venerdì alla fiction: la data di inizio della nuova serie intitolata Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, è previsto per l’11 febbraio. La fiction diretta da Fabrizio Costa andrà a scontrarsi con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, in partenza proprio lo stesso giorno.

Dopo le quattro puntate di Fosca Innocenti, Mediaset avrebbe in cantiere altre due serie: Viola come il Mare, che vede protagonisti l’amatissimo attore turco Can Yaman insieme all’ex miss Italia ed attrice Francesca Chillemi, e Più Forti del Destino, con altri nomi ‘bomba’. Parliamo di Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi.

Leggi anche——>>>GF Vip, “Non sono più connessa con Alex, ma con te”: colpo di scena tra Delia e Soleil

Insomma, grandi novità in arrivo sul fronte Mediaset che si prepara a dare battaglia alla concorrenza: vedremo chi la spunterà!