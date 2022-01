GF Vip, pazzesco! Quanti anni di differenza ci sono tra Kabir e sua moglie

GF Vip, Kabir è un concorrente del reality: sapete chi è sua moglie e quanti anni di differenza ci sono tra in due?

Da qualche settimana Kabir Bedi è concorrente del GF Vip. L’attore sta conquistando i telespettatori con la sua semplicità, con i suoi modi di fare e con la sua esperienza. La settimana scorsa, in occasione del suo compleanno, è stata organizzata una festa a tema indiano.

I concorrenti hanno indossato vestiti adatti e trucchi sul viso. Durante la serata, ha ringraziato tutti i compagni in casa, ma ha anche avuto un pensiero per la sua famiglia. Se non lo sapete, l’attore si è sposato per ben quattro volte. La prima volta nel 1968, con la modella e ballerina indiana Protima Gupta e con lei ha avuto due figli, Prooja e Siddhart. A sei anni dal divorzio, si risposa con la stilista britannica Susan Humphreys, dalla quale ha avuto un figlio. Il terzo matrimonio è stato con la giovane Nikki Vijaykar, che aveva 20 anni in meno. Dopo la separazione, l’attore è nuovamente convolato a nozze, questa è per lui la quarta volta. Kabir oggi è sposato con la ricercatrice indiana Parveen Dusanj. Ma sapete quanti anni di differenza ci sono fra i due?

GF Vip, quanti anni di differenza ci sono tra Kabir Bedi e sua moglie

Kabir Bedi è oggi un concorrente del GF Vip. E’ entrato da qualche settimana, ma ha già conquistato il pubblico. Nel primo televoto è stato salvato con percentuali molto alte e questo mostra quanto sia amato dai telespettatori che lo guardano.

Sicuramente, il ruolo che gli ha donato fama e successo in Italia è quello di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Kabir ha recitato in tantissimi film, al cinema e in televisione. La sua carriera è ricchissima. Per quanto riguarda la sua vita privata, anche questa è molto ricca: si è sposato per ben 4 volte. Nel 2016 è convolato a nozze con la ricercatrice indiana Parveen Dusanj. Ma sapete quanti anni di differenza ci sono fra i due?

Tra Kabir e sua moglie ci sono circa 30 anni di differenza. La donna dovrebbe avere intorno ai 46 anni, mentre l’uomo 76. I due si sono sposati nel 2016, ma sono insieme da molto più tempo. Infatti, si sono conosciuti nel 2006. Questo è quindi un amore che dura da ben 15 anni.