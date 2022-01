Kabir Bedi, lo ricordate nella serie televisiva Un medico in famiglia?

Kabir Bedi è un attore amatissimo, e oggi concorrente del GF Vip: ricordate quando ha recitato in Un medico in famiglia?

Il Grande Fratello Vip ha fatto un grosso colpo con l’ingresso di Kabir Bedi. L’attore è entrato da qualche settimana, ma ha già conquistato il pubblico. La sua prima volta in nomination è stato salvato con percentuali molto alte.

E’ evidente che ai telespettatori piace tanto. Due settimane fa è stato festeggiato il suo compleanno. In casa è stata organizzata una festa a tema indiano e tutti si sono preparati per l’occasione. Kabir, nonostante la nomination, ha ringraziato tutti i compagni per l’affetto e per la festa in suo onore, e ha mandato un dolce pensiero alla sua famiglia. Il concorrente è un attore famoso in tutto il mondo. Deve la sua fama in Italia soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Ma in questi anni, ha recitato in tantissimi film, anche italiani. Per caso, lo ricordate nella serie Un medico in famiglia?

Leggi anche Kabir Bedi, retroscena inedito: l’ha chiesto al GF Vip prima di entrare

Kabir Bedi, lo ricordate nella serie Un medico in famiglia? Parliamo di più di 10 anni fa

Kabir Bedi è entrato nella casa del GF Vip da qualche settimana. Il concorrente sta conquistando i telespettatori, per la sua bontà d’animo e per i suoi modi, sempre pacati e semplici. Spesso, diventa protagonista di racconti meravigliosi.

Leggi anche Kabir Bedi, lo ricordate in Beautiful? Il suo fu un ruolo fondamentale

Racconti che riguardano la sua vita, dove ha vissuto e nei posti dove ha viaggiato. In Italia, l’attore deve la sua fama soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Questo ruolo gli ha dato fama e successo. Ma in questi anni, Kabir, ha recitato in tantissimi film, sia al cinema sia in televisione. Ricordate quando ha recitato nella serie televisiva italiana Un medico in famiglia?

Questo è uno scatto ripreso da una scena della serie, in cui vediamo l’amatissimo attore nei panni di Kabir Dahvi, lo ricordate? L’attuale concorrente del GF Vip ha fatto parte del cast della serie della quinta stagione. Stiamo parlando di circa 14 anni fa, perchè vi ha recitato nel 2007.