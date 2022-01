Mattino 5, indiscrezione shock su Alex Belli: “Ha già la testa da un’altra parte, si sta sentendo con qualcuno”

Indiscrezione ‘bomba’ su Alex Belli a Mattino 5: cosa starebbe facendo lontano da Soleil e Delia, secondo il paparazzo Andrea Franco Alajmo.

Come di consueto, anche stamattina nel corso della puntata di Mattino 5 c’è stato il segmento dedicato al triangolo Delia-Alex-Soleil. Ora che l’attore è stato squalificato dal GF Vip per non aver rispettato le regole anti-contagio, la sua compagna è entrata come concorrente nella casa più spiata d’Italia.

Leggi anche——->>>Alex Belli, il particolare gesto per Delia Duran: “Lei sa dov’è”, mistero nella casa del GF Vip

La presenza di Belli però continua a regnare incontrastata su questa sesta edizione del reality: che sia tramite un tweet, un confronto a quatt’occhi o in collegamento dallo studio, l’ex volto di CentoVetrine resta il protagonista assoluto di gran parte delle dinamiche del gioco.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda venerdì, ad esempio, lo abbiamo visto affrontare vis a vis prima Delia e poi Soleil, sebbene dal chiarimento non sia emersa nessuna certezza né per le due gieffine né per il pubblico, che continua a chiedersi perché se Alex dice di voler restare con la Duran, continui a scrivere post dedicati a Soleil.

Non solo: proprio dopo la puntata, l’attore parmense ha lasciato Delia con un tweet dicendo di volerla “lasciare libera”. Ad ogni modo, quello che è emerso nelle ultime ore a Mattino 5 ha lasciato tutti basiti compresa Federica Panicucci.

Mattino 5, clamorosa indiscrezione: Alex Belli sarebbe interessato ad altre donne

Oltre agli ospiti, stamattina collegato con lo studio c’era anche il paparazzo Andrea Franco Alajmo che più di una volta ha commentato le ‘soap opera’ nata quest’anno al GF Vip.

Leggi anche——>>>GF Vip, “Dice di amare Alex Belli”: colpo di scena del tutto inaspettato

Proprio lui ha lanciato un’indiscrezione shock su Belli raccontando cosa starebbe facendo l’attore ora che è lontano sia da Delia che da Soleil. “Voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditore poche parole. Cioè? Cioè che lui sta già pensando a qualcos’altro o a qualcun’altra. Mi arriva da diversi informatori tra cui un ex concorrente del Grande Fratello dell’anno scorso, con amici in comune. Vi dico solo che lui ha già la testa da un’altra parte”, ha detto Alajmo.

Rimasta di stucco, Federica Panicucci ha chiesto maggiore chiarezza: “Sta frequentando altre ragazze?”. “Sicuramente sì. Si sta sentendo con qualcuno”, ha confermato il paparazzo.

Leggi anche——->>>Alex Belli, drastica decisione su Delia: “Ti lascio camminare da sola”, il messaggio

Sarà vero tutto ciò? Non ci resta che scoprirlo continuando a seguire il GF Vip che ci aspetta con la puntata di questa sera!