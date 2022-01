Alessandro Basciano chiede al GF Vip di parlare con un prete: il motivo

GF Vip, Alessandro Basciano spiazza la casa e il pubblico: il concorrente chiede di parlare con un prete.

Il Grande Fratello Vip continua a sorprenderci con colpi di scena e sorprese. La puntata che si è da poche ore conclusa ha visto ancora una volta l’attenzione sul rapporto tra Alex e Delia Duran e ovviamente a quanto successo con Soleil.

Dopo che la moglie dell’attore ha scoperto il suo tweet in cui praticamente la lasciava, lei ha ribadito il fatto che questo amore lo vuole assolutamente salvare. Alex, però, si è sempre mostrato ambiguo e più volte, proprio Alfonso Signorini, gli ha detto di essere più esplicito nelle risposte. Dopo questo primo blocco e altri, è arrivato il momento della coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il concorrente nei giorni scorsi ha chiesto di poter parlare con un prete e questa richiesta è stata raccontata anche in puntata: ma per quale motivo?

GF vip, Alessandro Basciano chiede di incontrare un prete: il motivo

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una coppia molto amata dai telespettatori. Nonostante tra i due ci sono tanti alti e bassi, alla fine ritornano sempre più uniti. Nella puntata di lunedì 24 gennaio, Alfonso Signorini ha mostrato quanto dichiarato dalla sorella dell’uomo.

La donna ha fatto intendere che non c’è una stabilità tra Sophie e suo fratello e che forse, al suo fianco, ci vorrebbe una donna più grande e matura, come Jessica. Basciano si è categoricamente allontanato da queste affermazioni. In diretta, il conduttore ha anche rivelato la richiesta di Alessandro fatta al GF Vip. Il concorrente ha chiesto di poter parlare con un prete: ma per quale motivo?

A quanto pare, quando qualche giorno prima hanno litigato, Alessandro ha giurato di non dormire più in casa con la Codegoni. Ma i due concorrenti hanno poi chiarito e lui ha ribadito il fatto di non poter dormire con la sua fidanzata, perchè aveva giurato. Per questo, ha chiesto di poter confessarsi con un prete. Richiesta che, sembrerebbe non essere stata accolta. Anzi, Alfonso Signorini ha detto al concorrente che nel caso può fare un fioretto o non dormire con Sophie fino alla fine.