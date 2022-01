Bello come un angelo: il bambino nella foto oggi è un attore amatissimo, in questo periodo lo stiamo vedendo in tv

Attualmente è in tv in un programma di grande successo: l’attore che vedete in foto qui era solo un bambino, riuscite a riconoscerlo?

Un’immagine tenerissima quella che vi mostriamo: il bellissimo bambino seduto in braccio alla mamma è diventato un volto noto del piccolo schermo, soprattutto in questo periodo.

Leggi anche—–>>>Qui lo vediamo bambino, oggi è un cantante e personaggio di primo piano: capito chi è?

Come tutti i personaggi famosi, anche lui la cui riservatezza è ben nota al pubblico, ha condiviso tempo fa questo scatto privato che lo immortala in un momento di vita familiare, forse cedendo ad un po’ di nostalgia.

La sua carriera iniziò circa vent’anni fa e quasi subito riuscì a conquistarsi un posto nel cuore dei telespettatori. La sua storia, in cui non sono mancati momenti bui, sta appassionando tutti in questo periodo perché al di là della sua compostezza e della sua eleganza, questo bravissimo attore sta dimostrando di avere anche grandi doti umane.

Scopriamo di chi si tratta!

Avete riconosciuto il bambino nella foto? E’ un attore di cui si parla molto oggi

I più attenti avranno sicuramente capito che parliamo di Davide Silvestri, talentuoso attore di fiction e serie tv, attualmente concorrente della sesta edizione del GF Vip

Leggi anche—–>>>In pochi lo riconosceranno, ma è stato il protagonista indiscusso del GF Vip da bambino: scatto dolcissimo con la mamma

Biondissimo come oggi, in questo scatto con la mamma è davvero di una dolcezza unica. Silvestri sta facendo un percorso eccellente all’interno del reality di Canale 5, occasione che rappresenta per lui un ricongiungimento col pubblico che in tutti questi anni non l’ha mai dimenticato.

Da Vivere a Capri, da Don Matteo a Che Dio ci aiuti, il gieffino ha preso parte a diverse produzioni televisive per poi abbandonare per qualche anno il mondo dello spettacolo e dedicarsi all’attività di imprenditore in società col famosissimo cugino Kekko, leader dei Modà.

Leggi anche—->>>Da ballerino al timone di importanti programmi: questo bambino è oggi uno dei conduttori più amati

L’incontro di ieri al GF Vip con suo padre, figura per lui importantissima, è stato davvero emozionante e speriamo che Davide continui a regalarci altri bei momenti come ha fatto finora.