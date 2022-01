La clinica della pelle, Tony: mai visto nulla di simile, cos’è successo

La storia impressionante di Tony a La clinica della pelle: non si era mai visto nulla di simile, cos’è esattamente successo.ù

Tutto il pubblico e gli appassionati de La clinica della pelle sono rimasti completamente senza parole quando hanno assistito alla storia di Tony. Deciso a riappropriarsi della sua vita, l’uomo ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Craythorne per via dell’enorme nodulo cresciuto in una parte piuttosto ‘anomala’ del suo corpo.

“Voglio che sparisca e lo trovo deforme”, è proprio così che Tony si è presentato dinanzi alle telecamere de La clinica della pelle. Ed ha parlato del suo problema, che lo affliggeva da diverso tempo. “Ce l’ho da circa 20 anni, ma non ne conosco la causa”, ha detto ancora. Spiegando, quindi, di sentire l’esigenza di rivolgersi a qualcuno di esperto. E di cercare di risolvere la questione una volta per tutte. “E se c’è qualcosa di brutta lì dentro?”, ha detto. Cercando, quindi, di far capire la sua preoccupazione. Cos’è successo, però? E, soprattutto, cosa ha scelto di fare la dermatologa irlandese? Scopriamo insieme ogni cosa. Una cosa, però, è certa: non avevamo mai visto nulla di simile fino a questo momento. Ecco tutti i dettagli.

La storia di Tony a La clinica della pelle: mai vista nulla di simile, incredibile

Quando ha preso parte alla terza stagione de La clinica della pelle, Tony non ha perso occasione di poter spiegare perché ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Craythorne e quanto il suo imbarazzo e dolore, per via del suo problema, fosse davvero immenso. “Sento un dolore lancinante”, ha detto alle telecamere del programma. Circa 20 anni prima della sua partecipazione al programma, a Tony è cresciuto un grosso nodulo sul piede. E questo, purtroppo, lo condizionava fortemente.

Appena visto il nodulo, la dottoressa Craythorne si è mostrata totalmente incerta sulla diagnosi da fare. “Ha l’aspetto di una cisti, ma al suo interno vi erano strutture calcificate”, ha spiegato la dermatologa. Continuando, poi, a dire di volerlo ‘studiare’ per bene. Ricevuti i risultati della analisi, la situazione è apparsa molto più chiara. Si trattava, infatti, di un nodulo reumatoide, che la dottoressa ha ritenuto necessario far asportare dai chirurgi apposti poiché la vicinanza ai tendini.

Terminata l’operazione, Tony si è detto soddisfatto.