Sapete come Katia Follesa e il suo compagno Angelo Pisani si sono conosciuti? Non tutti conoscono questo retroscena ‘privato’: l’avreste mai detto?

È uno dei volti televisivi più amati dal pubblico italiano, Katia Follesa. Entrata a far parte dello spettacolo nostrano come comica insieme a Valeria Graci, la splendida milanese ha saputo facilmente contraddistinguersi da tutte le sue colleghe. E, in men che non si dica, cavalcare l’onda del successo. Oltre a svolgere il mestiere di comica, infatti, la Follesa è un’amatissima conduttrice televisiva.

Se la sfera lavorativa è ricca di incredibili successi, anche la sua vita sentimentale non è affatto da meno. Mamma della bellissima Agata, Katia Follesa vive una splendida storia d’amore con Angelo Pisani. La coppia, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia conosciuti tantissimi anni fa. E che, ancora oggi, continua ad amarsi davvero alla follia. Non è ancora arrivato il matrimonio, è vero. Il loro amore, però, è uno di quelli che capita una sola volta nella vita. Vi siete mai chiesti, però, come si sono conosciuti? Ad oggi, Katia ed Angelo si amano davvero alla follia, ma com’è avvenuto il loro primo incontro? Scopriamolo insieme.

Come si sono conosciuti Angelo Pisani e Katia Follesa?

Come dicevamo precedentemente, quindi, Katia Follesa è attualmente impegnata con Angelo Pisani. Seppure i due non siano ancora convolati a nozze, insieme alla loro splendida Agata formano una famiglia davvero splendida. Cosa sappiamo, però, sulla loro storia d’amore? Ed, in particolare, come si sono conosciuti?

Forse non tutti lo sanno, ma a far conoscere Katia Follesa e il buon Angelo Pisani è stato proprio la passione per la comicità e recitazione. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che i due si siano incontrati tanti anni fa durante un laboratorio teatrale, ma che la comica non abbia mai fatto nulla per avvicinarsi a lui. Qualche anno dopo, però, i due si incontrano sul palco di Zelig, lo stesso che ha sancito il successo di entrambi, e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Un retroscena davvero incredibile ed inedito, non c’è che dire. Voi, però, ne eravate a conoscenza?