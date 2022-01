Meravigliosa sin da piccola: riconoscete l’amatissima tronista di Uomini e Donne? Grazie alla trasmissione di Canale 5 ha trovato l’amore.

Tra le trasmissioni più amate e seguite dal pubblico c’è senza dubbio Uomini e Donne. Quello con il programma di Maria De Filippi, infatti, è diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che da anni seguono con passione le storie d’amore nate in studio. E una delle storie d’amore più belle degli ultimi anni ha come protagonista proprio lei.

Riconoscete questa dolcissima bambina? Oggi è cresciuta ed è diventata famosa proprio grazie al percorso sul trono di Uomini e Donne. Un percorso che si è concluso nel migliore dei modi: ha trovato il vero amore! Scopriamo insieme chi è.

L’amatissima tronista di Uomini e Donne qui era solo una bambina: la riconoscete?

Sono tanti i personaggi noti che, attraverso i social, condividono foto e video del passato con i propri followers. È proprio quello che ha fatto una delle protagoniste assolute di questa stagione di Uomini e Donne, che, nelle sue stories, ha condiviso la sua versione “mini”. I suoi occhioni dolcissimi non sono cambiati affatto, siete riusciti a riconoscerla?

Si, si tratta di Roberta Giusti, una delle protagoniste del Trono Classico di quest’anno. È stata l’ultima a scegliere, rispetto ai suoi colleghi, ma l’attesa ha dato i suoi frutti: Samuele ha detto di si e, oggi, i due vivono una meravigliosa storia d’amore fuori dal programma. I due si mostrano super uniti e complici sui social, dove entrambi sono molto seguiti.

Anche per la “non scelta” Luca Salatino è arrivata una bellissima notizia: dopo la delusione del ‘no’ di Roberta, per lui è iniziato il percorso sul trono. Maria De Filippi glielo ha proposto proprio poco dopo la scelta della tronista e Luca non ha esitato ad accettare, con gli auguri sinceri di Roberta e Samuele. Riuscirà l’ex corteggiatore a trovare il vero amore nello studio di Canale 5? Noi glielo auguriamo!