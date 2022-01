La dieta di Geppi Cucciari: a cosa ha rinunciato la conduttrice, ora è in forma smagliante.

Comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e attrice, Geppi Cucciari, all’anagrafe Maria Giuseppina Cucciari, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Nata a Cagliari, si è poi trasferita dalla Sardegna a Milano per frequentare L’Università, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Ha poi deciso di dedicarsi alla sua passione, ovvero il teatro. Ma sapete che la conduttrice è anche una grande appassionata di Pallacanestro? Ha giocato in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari. Dal 2012 ha giocato nella Gammabasket Segrate in serie C: un vero e proprio talento il suo. Adesso la stiamo vedendo al timone del programma Che Succ3de? in onda su Rai Tre. In questi anni, Geppi ha iniziato a seguire una dieta e ovviamente a praticare sport. Ma a cosa ha rinunciato in questa dieta?

La dieta di Geppi Cucciari: cosa non ha mangiato, adesso è in forma smagliante

Lei è sicuramente tra i comici che hanno calcato il palco di Zelig, più amati. Negli ultimi anni, da grande appassionata di sport, ha deciso di dedicarsi con una particolare attenzione al suo corpo, seguendo una dieta e facendo ovviamente molta attività fisica. Ma cosa ha evitato di mangiare la conduttrice?

Sembrerebbe che, quando anni fa, ha avuto problemi con il ginocchio, il medico le disse che il peso poteva peggiorare la situazione. Per questo, ha poi deciso di cambiare il suo piano alimentare. Ha iniziato a seguire una dieta che prevedeva di eliminare carboidrati e grassi a favore delle proteine, nutrienti poi reinseriti dopo la prima fase del dimagrimento. Sembrerebbe che abbia eliminato anche lieviti e latticini e che adesso consumi in modo molto moderato pane e pasta. Ad accompagnare la dieta, non è mancato lo sport. Oggi, Geppi Cucciari è in forma smagliante!