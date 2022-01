Sta per partire la nuova edizione di Matrimonio a prima vista: siete pronti ad immergevi in questa nuova esperienza?

Matrimonio a prima vista è un programma televisivo seguitissimo. Il format prevede la celebrazione del matrimonio fra persone che non si conoscono. I partner vengono scelti da tre esperti. Le coppie si vedono per la prima volta proprio il grande giorno, anche se, possono ricevere prima o nel corso della preparazione dei pensieri da parte del futuro marito e futura moglie.

Dopo aver pronunciato il 'sì', gli sposi trascorrono circa un mese insieme, per cercare di capire se possa o meno nascere l'amore, o comunque, un interesse che li porti a voler continuare lontano dalle telecamere. Quando questo periodo termina, dovranno prendere una decisione e rivelare la scelta davanti agli esperti. L'ultima edizione andata in onda ha avuto un successo incredibile. L'unica coppia che è rimasta insieme è quella formata da Jessica e Sergio. I due dopo un'iniziale confusione, in cui sono apparsi lontani, sono riusciti a superare i momenti di divisione. A distanza di mesi dall'ultima volta che li abbiamo visti, vi sveliamo che, sono ancora insieme, sempre più innamorati. Adesso, però, sta per partire la nuova edizione del format tanto amato: ma sapete quando inizia?

Matrimonio a prima vista 2022, è arrivato il grande giorno: quando inizia la nuova edizione

Su Real Time vanno in onda tanti programmi e tutti sono molto interessanti. Proprio per questo, godono di un incredibile successo. Sicuramente, da inserire nella lista dei programmi più seguiti, c’è Matrimonio a prima vista.

Il format è tanto amato. I telespettatori si appassionano alle coppie che vengono formate dagli esperti e vogliono capire cosa accade tra di loro. L’ultima edizione ha visto trionfare l’amore tra Sergio e Jessica. Sono usciti più innamorati che mai e oggi sono ancora insieme. Ma adesso, sapete quando inizia la nuova edizione di Matrimonio a prima vista?

Non ci crederete, ma il grande giorno è proprio oggi, mercoledì 26 gennaio, ma non per tutti. Solo chi ha l’abbonamento con Discovery+. Infatti, la nuova edizione del format parte oggi, in esclusiva. E quando andrà in onda in chiaro? La data stabilita e da poco annunciata è il 16 febbraio e andrà in onda come sempre in prima serata su Real Time.

I nomi dei protagonisti di Matrimonio a prima vista

Nella nuova edizione di Matrimonio a prima vista abbiamo:

-Cristina, una ragazza di 30 anni che viene da Capriolo, in provincia di Brescia ed è al momento disoccupata. Ha la passione per i viaggi e lo sport. Ha perso entrambi i genitori. Ha svolto diversi lavori e si è concentrata sul percorso da personal trainer;

-Giorgia ha 27 anni e viene dalla provincia di Cuneo. E’ laureata in giurisprudenza e fa l’impiegata;

-Anche la terza ‘moglie’ scelta si chiama Giorgia ed ha 28 anni. Lavora in ospedale ed è un tecnico di circolazione extracorporea. Ama trascorrere il tempo con le sue amiche e andare allo stadio;

-Antonio è un rappresentante ed è di Lecce, ha 29 anni. Tra le sue passioni figura l’equitazione ed ama trascorrere il tempo con i suoi amici;

-Gianluca è un imprenditore, lavora nell’azienda di famiglia, ed è della provincia di Torino. Ha diverse passioni, come andare a pesca, a cavallo, lavora il legno,

-Per ultimo c’è Mattia ed è un libero professionista, si occupa di manutenzione e di impianti elettrici a bassa tensione. Ama lo sport, si allena in casa e ama viaggiare.

Ebbene, questi sono i nomi dei sei protagonisti della nuova edizione. Presto scopriremo ulteriori curiosità e dettagli, dato che a breve, partirà anche su Real Time.