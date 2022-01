Paola Caruso, non tutti sanno di questo retroscena sull’ex ‘Bonas’: l’avreste mai immaginato?

Paola Caruso è ormai da diversi anni un volto noto della televisione italiana. Ha avuto successo grazie al programma Avanti un altro, ma forse non tutti sanno di un particolare retroscena che la riguarda. Davvero incredibile!

Approdata sul piccolo schermo grazie al ruolo di ‘Bonas’ nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis, ha poi fatto decollare la sua carriera con la sua energia e dolcezza. Classe 1985 e originaria di Catanzaro, la bella bionda ha poi preso parte a vari programmi televisivi, tra cui L’isola dei famosi 11. Grazie al suo carattere sincero e tagliente è molto apprezzata come opinionista nei vari salotti pomeridiani, dove si discute di argomenti quali attualità e spettacolo. La showgirl aveva rivelato a Domenica Live di essere stata adottata e di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici, condizionandola in maniera molto negativa. Ma la Caruso, oltre la bellezza, nasconde anche un particolare retroscena. Siete curiosi di sapere quale?

Leggi anche Elettra Lamborghini adesso è così, ma l’avete mai vista da ragazzina? Sono passati anni

Il retroscena di Paola Caruso: l’avreste mai detto?

La showgirl oltre ad essere una mamma molto presente, una donna sempre impegnata a livello lavorativo, ha anche una grandissima passione, che mostra con orgoglio anche sul suo profilo Instagram da quasi 850mila follower. Si tratta dell’equitazione, sport praticato e amato dalla Caruso. Il suo profilo è letteralmente pieno di scatti in scuderia, mentre cavalca o si prende cura dei bellissimi animali. L’ex ‘Bonas’ è anche inserita nella lista italiana Equiresults, dove il suo profilo di cavallerizza viene aggiornato in base alle gare svolte e alle vittorie.

Leggi anche Nello studio di Avanti un altro non passò affatto inosservata, come dimenticarla! Cosa fa oggi?

Questa passione viene praticata dalla Caruso già da quando era bambina, partecipando a gare di salto e ostacoli, e questa passione l’ha accompagnata fino all’età adulta. Paola Caruso possiede anche un suo cavallo, un bellissimo destriero bianco che la donna ama alla follia. Appena ha un momento libero, Paola Caruso raggiunge il suo maneggio di fiducia situato a Milano, e si rilassa con il suo amico a quattro zampe. La Caruso è talmente appassionata all’universo equestre che viene scelta anche per rappresentare e sponsorizzare tantissimi prodotti inerenti, come caschi, stivali e abbigliamento.

Leggi anche Paola Caruso ha ritrovato l’amore: il fidanzato sarebbe un famoso politico

E voi conoscevate questo particolare retroscena su Paola Caruso?