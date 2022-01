Boromir ne Il Signore degli anelli esce di scena presto: dopo 20 anni l’attore è cambiato moltissimo, non lo riconoscerete

Ha interpretato Boromir, membro della Compagnia Dell’anello, ne Il Signore degli anelli: avete visto com’è oggi l’attore? Eccolo dopo 20 anni.

Il Signore degli anelli è una trilogia che ha avuto un successo impressionante. La saga è basata sull’omonimo romanzo scritto da Tolkien e vede protagonista Frodo, l’hobbit della Contea che si assume la missione di portare l’anello del potere al monte Fato, per distruggerlo. Al suo fianco c’è anche Sam, pronto a sostenerlo in tutte le difficoltà.

Prima che i due partano per affrontare da soli i pericoli della Terra di Mezzo, si ritroveranno a Gran Burrone. Sarà qui, nel mondo degli Elfi, che si formerà la Compagnia dell’anello, composta da nove membri, Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas, Pipino, Merry e Boromir. Quest’ultimo è il figlio del Sovrintendente di Gondor, Denethor, fratello maggiore di Faramir. Ne Il Signore degli Anelli, è l’unico membro della Compagnia a morire nel corso del viaggio, oltre ad essere l’unico del gruppo a venir corrotto dall’Unico Anello. Boromir è stato interpretato dall’attore Sean Bean: com’è oggi, a distanza di 20 anni?

E’ stato Boromir nella trilogia de Il Signore degli anelli: dopo 20 anni l’attore non sembra più lo stesso

Quando, a Gran Burrone, nel mondo degli Elfi, si formerà la Compagnia dell’anello, tra i membri, anche Boromir deciderà di aiutare Frodo, nel suo lungo viaggio verso Mordor. Boromir è il figlio del Sovrintendente di Gondor, Denethor e fratello maggiore di Faramir, personaggio che vedremo molto negli ultimi due film.

E’ l’unico membro della Compagnia dell’Anello a morire nel corso del viaggio, oltre ad essere l’unico del gruppo a venir corrotto dall’Anello. Riuscirà a riconquistare l’onore quando lotterà contro gli Uruk-Hai, per difendere Merry e Pipino. Questo personaggio esce di scena in questo assalto, perchè viene ucciso da tantissime frecce. L’attore che lo ha interpretato è Sean Bean. Ci chiediamo, dopo 20 anni, come sarà cambiato?

Questa è una foto della star de Il Signore degli anelli. E’ molto diverso rispetto ad anni fa. Adesso non ha più i lungi capelli. L’attore ha circa 62 anni, mentre allora era molto più giovane, dato che parliamo di 20 anni fa. L’abbiamo amato come Boromir, ma tra i suoi ruoli conosciuti ci sono anche quello di Ulisse nel film Troy, Eddard Stark nella serie televisiva Il Trono di Spade e molti altri ancora.