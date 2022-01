Dov’è stato girato Doc – Nelle tue mani 2: c’è un dettaglio che forse non conoscete

Ci aspetta questa sera su Rai 1 un’altra puntata di Doc – Nelle tue mani 2: scopriamo dov’è stato girato questo emozionante medical drama.

Prosegue con enorme successo anche la seconda stagione di una delle fiction più amate degli ultimi anni: Doc – Nelle tue mani 2 si conferma un vero cult e il suo cast continua a non deludere le aspettattive.

Al centro della storia, sempre il personaggio di Andrea Fanti, medico che ha perso la memoria dei precedenti 12 anni della sua vita. Ispirato a quanto accaduto realmente al medico Pierdante Piccioni, il ruolo è interpretato magistralmente da Luca Argentero, uno degli attori più talentuosi del panorama artistico italiano.

In queste prime puntate della seconda parte della serie abbiamo visto l’evoluzione dei personaggi del cast, l’ingresso di nuovi attori con nuove storie e anche l’addio di Gianmarco Saurino, volto del medico Luca Lazzarini che nella finzione muore per Covid.

A catturare l’attenzione sono anche le musiche scelte e i luoghi che fanno da sfondo alle scene: scopriamoli!

Luoghi e altri dettagli sulle riprese di Doc -Nelle tue mani 2: ecco dov’è stato girato

Come sicuramente avrete notato, molte scene sono ambientate a Milano: in varie occasioni possiamo scorgere i grattacieli di Porta Nuova del capoluogo lombardo e altre zone molto rappresentative della città come ad esempio CityLife, dove si trova l’abitazione da scapolo del protagonista. In questa area c’è anche la casa di Chiara Ferragni e Fedez nella realtà.

Altre zone sono i Navigli e Porta Garibaldi; quasi sicuramente la casa dove il dottor Fanti viveva con la moglie ed i figli è concepita a Porta Nuova. Oltre a Milano, altre location della serie sono Roma e le zone limitrofe. A Formello, ad esempio, piccolo borgo in provincia della capitale, sede degli studi Lux Vide che, insieme a Rai Fiction hanno realizzato la serie.

Proprio a Formello sono stati ricostruiti gli interni dell’Ospedale Ambrosiano che fa da sfondo alla storia, contrariamente a quanto si potesse pensare. Infine, alcune scene sono state girate in veri reparti che però non si trovano a Milano, ma al Bio Campus di Roma, in via Alvaro del Portillo nel XI Municipio.

Non resta che attendere questa sera per gustarci le meraviglie di Doc 2!