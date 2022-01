Delia Duran in lacrime: “Non avevamo una casa dove vivere”, il doloroso retroscena del passato

La discussa moglie di Alex Belli, Delia Duran è entrata ormai nella Casa del GF Vip 6 da qualche settimana. In un momento di confidenza racconta un doloroso retroscena del suo passato e scoppia in lacrime.

“Non avevamo una casa dove vivere” sono queste le parole spiazzanti di Delia Duran, che si confida in giardino con la coinquilina Federica Calemme. È ormai noto a tutto il pubblico che questa infinito triangolo amoroso, che vede partecipi Alex Delia e Soleil, sta per giungere al termine. Quello che invece è stato una grande scoperta, anche per gli stessi vipponi, è il carattere assolutamente amabile e sensibile della Duran. Oltre che la sofferenza per la sua situazione sentimentale, la modella venezuelana ha anche molto da raccontare della sua vita. Proprio nelle ultime ore, grazie anche alla vicinanza di Federica, si apre e racconta un doloroso retroscena del suo passato.

Delia Duran in lacrime: il doloroso retroscena del passato

Il dolore arriva dal passato, e le ricorda i problemi economici che l’hanno segnata e il sogno di comprare alla mamma una casa dove vivere tranquilla. “Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata. Quando sono arrivata in Italia era il mio obiettivo, le ho comprato una casa e gliel’ho arredata. Ho fatto tanto per lei”.

L’amore per la mamma e la commozione generale di questo racconto hanno fatto cedere la bella Delia, che è scoppiata in lacrime. A consolarla ci pensa la Calemme che l’abbraccia e le da parole di conforto. Il passato e soprattutto l’infanzia di Delia Duran non deve essere stato per niente facile, ma con tanta determinazione e costanza è riuscita a raggiungere il suo più grande traguardo. Sicuramente sua madre sarà molto orgogliosa di lei, e le due avranno un rapporto davvero speciale. Un racconto davvero tenero che ci fa scoprire ancora un’altro lato dello sfaccettato carattere di Delia Duran.

E voi cosa pensate di questo emozionante racconto di Delia Duran, ve lo sareste mai immaginato?