Avete mai visto Miriam Candurro senza trucco? L’attrice si mostra al naturale ed è ancora più bella.

La stiamo ammirando nella famosa soap opera Un posto al sole, dove veste i panni di Serena, moglie di Filippo Sartori. Miriam Candurro è entrata a far parte del cast tanti anni fa, ed oggi è sicuramente tra i personaggi più amati e apprezzati. L’attrice, però, già prima di entrare nella famiglia della soap, è stata l’interprete di numerosi personaggi.

Ha esordito come attrice nel 2004, nel film Certi Bambini; in seguito, ha preso parte a varie fiction di successo, come E poi c’è Filippo, La Squadra, L’Inchiesta. L’abbiamo tanto amata in Capri, dove era giovanissima. Il suo debutto in veste di Serena Cirillo, nella famosa serie Un posto al sole, arriva nel 2012. Oggi è famosissima ed è per questo molto seguita sui social. Proprio qui, ha pubblicato, qualche mese fa, una foto senza trucco: l’avete mai vista?

Leggi anche Miriam Candurro, tra carriera e vita privata: chi è suo marito

Miriam Candurro senza trucco: com’è l’attrice completamente al naturale

Miriam Candurro è un’attrice italiana molto amata e apprezzata. In questi anni si è fatta conoscere, interpretando diversi ruoli in film e fiction. Il suo esordio come attrice arriva nel 2004, nel film Certi Bambini. Ha poi preso parte a varie fiction di successo, come E poi c’è Filippo, La squadra, L’inchiesta, Capri.

Leggi anche Miriam Candurro in uno scatto del passato: com’è cambiata in questi anni

Dal 2012 è entrata a far parte della grande famiglia di Un posto al sole. Nella soap opera veste i panni di Serena Cirillo. Negli ultimi tempi, il suo personaggio è stato al centro dell’attenzione, dopo che, Filippo, marito di Serena, ha perso la memoria. La donna era in dolce attesa. All’improvviso, l’uomo ha ricordato tutto, quanto successo e soprattutto l’amore per lei. Oggi, Miriam è molto amata e molto seguita sui social. Qui, pubblica molti scatti e tutti sono bellissimi. Qualche mese fa, ha reso noto una foto in cui si mostra senza trucco: l’avete vista?

Questa è la foto di cui parliamo. L’attrice si mostra al naturale e dobbiamo dire che, è sempre bellissima. Ha un viso luminoso e molto bello, non trovate? La Candurro con trucco o senza è sempre meravigliosa.