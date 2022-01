Stefano De Martino ritorna in tv: notizia fantastica, quando inizia Stasera tutto è possibile

Il volto noto Stefano De Martino, dopo l’addio alla danza, si lancia nella sua nuova carriera di presentatore tv. Dopo due anni alle prese con Stasera tutto è possibile, arriva una nuova stagione. Scopriamo insieme la data di inizio del programma.

L’ex marito di Belen Rodriguez sarà nuovamente alle prese con la conduzione del programma Stasera tutto è possibile targato Rai 2. Il programma, che ormai è un vero e proprio successo, mostra un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo alle prese con divertenti sfide e giochi, il tutto all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi. Non è la prima volta per De Martino alla conduzione del noto programma, infatti il partenopeo ha già condotto altre due stagioni. Piano piano Stefano De Martino è riuscito a conquistare il grande pubblico con la sua simpatia e spontaneità. Siamo curiosi di rivederlo nelle vesti di conduttore, e Nuovo Tv ha svelato la data di inizio del programma.

Quando inizia Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino?

Stefano De Martino ritorna in tv e, proprio per quanto riguarda le novità inerenti alla nuova stagione del programma, aveva rivelato durante un’intervista la presenza di due comici molto amati. Si tratta di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, i quali avevano già preso parte alla scorsa edizione. Con i due comici Stefano ha creato, oltre un rapporto di collaborazione artistica, anche una forte amicizia, tant’è che i tre hanno deciso di unire le forze per lo spettacolo teatrale comico Che coppia noi 3, che ha girato l’Italia la scorsa estate.

Per quanto riguarda la data di inizio della nuova stagione di Stasera tutto è possibile, Nuovo Tv ha rivelato che ce la potremo godere a partire dal prossimo martedì 22 febbraio su Rai 2. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto sarà questa la data dove ritroveremo anche l’amato presentatore. Sappiamo che le registrazioni dello show sono state fatte lo scorso dicembre a Napoli, presso gli studi Rai. Noi già non vediamo l’ora che inizi!

E voi siete pronti per ritrovare l’amato show di Rai 2 Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino?