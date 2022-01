Barù, vedere la sua casa vi lascerà senza fiato: un ‘dettaglio’ in particolare non passa inosservato

Avete mai visto la casa di Barù? Se la risposta è no, vi consigliamo di leggere questo articolo fino alla fine: resterete senza fiato

Attualmente è rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, la più spiata d’Italia. In genere, invece, vive nell’Alta Maremma e la sua abitazione è veramente spettacolare. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha mostrato la sua graziosa casa ad “AD Italia”.

LEGGI ANCHE: GF Vip, colpo di scena: Barù fa un’ammissione inaspettata su Jessica Selassié

La casa di Barù

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio conosciuto come Barù, è il nipote di Costantino della Gherardesca, oltre che discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia. Egli è divenuto famoso grazie alla partecipazione insieme allo zio alla prima edizione di “Pechino Express”. Nel 2017, invece, è stato scelto come giudice del programma culinario “Cuochi e fiamme”, condotto da Simone Rugiati. Di recente ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE: GF Vip, Delia Duran cerca di abbracciare Barù: lui ha una reazione inaspettata

Essendo un personaggio poco avvezzo al mondo dello spettacolo, eccetto per queste parentesi televisive, di lui si conosce ben poco. Ad “AD Italia”, però, Barù ha mostrato la sua abitazione: una graziosa abituazione situata sul mare nell’Alta Maremma. Se non conoscete la casa del nipote di Costantino della Gherardesca, vi consigliamo di leggere questo articolo fino alla fine. Resterete totalmente estasiati.

LEGGI ANCHE: GF Vip, arriva un aereo di coppia per Jessica e Barù: la reazione, non se lo aspettavano

Le porte di casa si aprono su un lungo corridoio dove troviamo vari quadri, di cui alcuni raffiguranti gli antenati del nobile. Il salotto è grandissimo e Barù illustra tre cose che non devono mai mancare: “Un tavolo da gioco, un angolo bar e un grande divano dove schiacciare un pisolino pomeridiano”.

L’ambiente preferito di Barù, però, è la cucina. Proprio qui passa la maggior parte del tempo, cucinando per gli ospiti che invita a pranzo e a cena. Per la cucina, Barù ha scelto colori molto pop, ispirati ad una sfilata di Prada. Anche la sala da pranzo è molto grande con arredo antico e dipinti in stile macchiaiolo.

Al piano superiore, contenente due camere da letto, si accede attraverso una scala molto lunga. La sua stanza è molto spaziosa e possiede un letto indiano, ma ciò che balza subito all’occhio è la vista sul mare: un autentico spettacolo.