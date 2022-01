Orietta Berti è la diva indiscussa della musica italiana, ma sapete che lavoro fanno i suoi figli? Chi sono e come si chiamano.

È senza alcun dubbio la regina indiscussa di questo ultimo anno, Orietta Berti. Tutto è partito poco meno di un anno fa. Quando, a distanza di anni dalla sua ultima partecipazione, la mitica cantante ha preso parte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. E ha conquistato tutti.

Leggi anche –> Orietta Berti, il lutto che ha segnato la sua vita: “Avevo 18 anni”

Dopo qualche mese dalla sua straordinaria interpretazione sul palco di Sanremo 2021, Orietta Berti ha dato vita ad un momento davvero magico della sua carriera. Dapprima protagonista del singolo ‘Mille’, cantata insieme a Fedez ed Achille Lauro, la simpaticissima cantante è stata la colonna portante di tantissimi altri imperdibili avvenimenti. Attualmente, ad esempio, è seduta sulle sedie rosse di The Voice Senior. E sta dando ampio sfoggio della sua professionalità. Anche dal punto di vista musicale, però, la sua presenza non passa affatto inosservata. Nei mesi scorsi, infatti, è uscito il suo nuovo singolo ‘Luna piena’. E il successo riscontrato è davvero pazzesco. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, chi sono e che lavoro fanno i suoi figli?

Leggi anche –> “È stata una pagina brutta della mia vita”, drammatica confessione di Orietta Berti

Che lavoro fanno i figli di Orietta Berti?

Proprio recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato della splendida storia d’amore che, da poco meno di cinquantacinque anni, Orietta Berti vive con il suo Osvaldo. Sapete, però, che da questo matrimonio, la mitica cantante è diventata anche madre. Ebbene. Cosa sappiamo esattamente sui suoi figli? Quanti anni hanno e, soprattutto, cosa fanno nella vita?

Leggi anche –> Orietta Berti, sapete che lavoro fa suo marito?

Forse non tutti lo sanno, ma Orietta Berti è madre di due figli. Loro si chiama Omar, nato nel 1975, ed Otis, nato nel 1980. Purtroppo, le notizie che abbiamo a disposizione su di loro sono davvero pochissime. Di Omar, infatti, sappiamo poco e niente. Da quanto si legge sul web, però, sembrerebbe che abbia intrapreso la strada della mamma. E che faccia parte di una band. Otis, invece, è apparso qualche settimana fa a Verissimo per salutare la sua mamma. E, a quanto pare, è pronto a diventare papà per la seconda volta di una splendida femminuccia. Ad oggi, sembrerebbe che Otis sia uno sportivo.

Diteci la verità: anche voi eravate curiosi di conoscere ogni cosa sui figli di Orietta Berti, vero?