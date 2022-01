Secondo le anticipazioni della puntata del GF Vip di Venerdì 28 Gennaio verrà data in diretta una notizia clamorosa: di che si tratta.

Siete pronti ad una nuova, imperdibile e scoppiettante puntata del GF Vip? Vi assicuriamo: quella di stasera Venerdì 28 Gennaio sarà un appuntamento coi fiocchi.

Mancano ancora due mesi abbondanti alla fine di questa sesta edizione del GF vip, che si è aggiudicata il primato di essere la più lunga di sempre, eppure sembrerebbe che Alfonso Signorini e la sua crew non perdano mai occasione di dimostrare quanto il reality sia imperdibile. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, secondo TV Blog, nelle prossime settimane faranno il loro ingresso tre concorrenti nuovi di zecca, che, dato il loro fascino, sicuramente metteranno in subbuglio un bel po’ di ormoni in casa. Ma non solo. In attesa della puntata di questa sera, possiamo dirvi che le sue anticipazioni prevedono qualcosa di tanto inaspettato quanto imprevedibile. Non soltanto, come consueto, si parlerà dei nominati e del prossimo concorrente eliminato, ma una delle Vippone verrà a sapere di una notizia clamorosa. Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip del 28 Gennaio, anticipazioni bomba: notizia choc in diretta, come la prenderà?

Le anticipazioni ufficiali della puntata del GF Vip di questa sera Venerdì 28 Gennaio, sia chiaro, non sono ancora uscite. Dati gli ultimi avvenimenti, però, possiamo dirvi che, così come tutte le altre, anche questa di questa sera sarà un appuntamento choc. Scopriamone tutti i dettagli.

Il primo argomento di cui, senza alcun dubbio, Alfonso Signorini vorrà ampiamente parlare è proprio il ‘triangolo’ tra Alex, Delia e Soleil. A quanto pare, però, la situazione è drasticamente cambiata! Dopo l’ultimo e furibondo scontro in studio con il padrone di casa, Alex ha lasciato l’Italia. E, molto probabilmente, non sarà in diretta questa sera. O, se lo sarà, non lo sarà fisicamente. Una cosa è certa: Delia verrà sicuramente informata di tutto quello che è successo in questi ultimi giorni. Ma non solo. In queste ultime ore, sta facendo molto parlare l’intervista che Stella, collaboratrice e stylist di Alex, ha rilasciato a Il libero quotidiano. Rivelando, quindi, parecchi dettagli sul loro rapporto e sul concetto di ‘amore libero’. Ancora una volta, quindi, la modella venezuelana sarà al centro dell’attenzione. E dirà la sua opinione in merito.

Non si potrà, poi, fare a meno di parlare anche della lite che ha viste coinvolte Manila e Soleil dopo una battuta di quest’ultima. La loro amicizia è sempre più compromessa? Molto probabilmente, si! Infine, occhi puntati sui tre nominati. Chi tra Barù, Federica e Nathaly sarà il prossimo eliminato?

Insomma, come potete vedere, sarà una puntata ricca di cose, di argomenti e sicuramente di colpi di scena.