Tutti conosciamo la voce di Arisa, ma pochissimi immaginano che titolo di studio ha: ve lo aspettavate?

Scopriamo una curiosità che riguarda l’amatissima Arisa: vi siete mai chiesti che titolo di studio ha l’iconica star della musica italiana?

L’arte le scorre nel sangue e il suo successo è merito di una voce fuori dal comune e di una personalità carismatica che negli anni l’ha resa anche un volto televisivo molto richiesto.

La cantante 39enne Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, ha recentemente dimostrato di cavarsela niente male anche nel ballo: lo ha fatto insieme al maestro Vito Coppola durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle arrivando perfino ad innalzare la coppa.

La sua carriera non ha bisogno di presentazioni: da ben tredici anni a questa parte, a cominciare dal famosissimo brano Sincerità del 2009, Arisa è ormai nell’Olimpo della musica italiana per le sue canzoni bellissime e per la sua voce dal timbro unico ed inimitabile.

Sono tante le curiosità che la riguardano, ma quasi nessuno sa quale sia il suo titolo di studio: curiosi di saperlo?

Arisa, sapete che scuola ha frequentato? Ecco il suo titolo di studio

Come raccontato da lei stessa a Vanity Fair, prima di compiere 18 anni e di trasferirsi dalla Basilicata a Milano, fu iperprotetta dai suoi genitori che le impedivano di uscire: “Il mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile. Anche perché io ero esuberante, molto aperta. Avevano paura che qualcuno potesse farmi del male”.

Sappiamo che dopo aver terminato la scuola e prima di raggiungere il sogno di affermarsi nel mondo delle sette note, Arisa ha svolto diversi lavori che nulla hanno a che vedere con la sua propensione all’arte: cameriera, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista.

Ma che scuola ha frequentato? Ebbene, la nostra cara Arisa ha conseguito il diploma al liceo pedagogico. Non ha continuato con l’università perché sapeva che il sogno della sua vita era diventare una bravissima cantante.

Complimenti per esserci riuscita in maniera magistrale!