“Un periodo molto brutto della mia vita”: Raffaella Fico, il racconto straziante

Siamo abituati a vedere il bel sorriso e la determinazione di Raffaella Fico, ma questa volta il racconto straziante di un brutto momento della sua vita commuove tutti.

La bella show girl e mamma dell’adorata figlia Pia è stata da pochissimo reduce dell’intensa esperienza al Grande Fratello Vip 6. All’interno della casa di Cinecittà non è stato affatto facile, soprattutto perché il suo percorso è stato minato dalla reciproca antipatia con la vippona Soleil Sorge. Ricordiamo anche che la Fico ha tentato una causa contro Soleil per aver usato un termine diffamatorio nei suoi confronti. L’esperienza all’interno del reality è durata molto poco per la Fico, che è stata eliminata dopo poco più di un mese. Oggi Raffaella Fico si mostra in tutta la sua bellezza nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove racconta un terribile momento della sua vita. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Leggi anche GF Vip, il fidanzato di Raffaella Fico racconta: “Ho rischiato di morire”, terribile episodio

Il racconto straziante di Raffaella Fico

“Un periodo molto brutto della mia vita”, così esordisce Raffaella Fico durante l’intervista molto intima a Verissimo. Insieme alla conduttrice, la bella Raffaella ricorda sua mamma Antonietta, purtroppo deceduta l’anno scorso. Il dolore è evidentemente molto fresco e il racconto di Raffaella Fico commuove tutti. “Lei non stava molto bene, mi sono presa cura io di lei, le sono stata accanto. È veramente difficile perché per me lei era la persona più importante della mia vita”.

Leggi anche Raffaella Fico può sempre contare sull’amore di suo fratello Francesco, ma voi l’avete mai visto?

Raffaella prosegue raccontando lo stupendo rapporto che aveva con la madre, la quale è stata di grande supporto, anche verso la nipotina Pia. “La bambina ha sofferto molto devo dire, perché la mancanza si sente. Il dolore è sempre vivo”. Questo straziante racconto finisce con una domanda della conduttrice: “Cosa ti ha insegnato tua mamma?” Raffaella Fico risponde con un’incredibile forza d’animo, dicendo “Sono fiera. Mi ha dato un sacco di valori. Mi ha insegnato ad essere sempre onesta con le persone, a non essere falsa e il perdono. Mi ha insegnato veramente tante cose, è stata la mia maestra di vita”.

Leggi anche Gf Vip 6, che fine ha fatto Raffaella Fico: perchè non compare più in studio?

Ci dispiace molto per la sofferenza di Raffaella Fico. Auguriamo a lei e alla sua famiglia un futuro felice e spensierato.