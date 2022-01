Com’è Arisa senza trucco e senza filtri: vederla al naturale vi lascerà senza parole

Avete mai visto Arisa al naturale? Com’è l’amatissima cantante senza trucco e senza filtri: da lasciare a bocca aperta.

Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale. Ha raggiunto il successo partecipando alla cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo, nel 2009. Con il brano Sincerità ha vinto nella categoria Nuove Proposte.

Per ben sei volte, ha partecipato alla Kermesse musicale, nella categoria big. L’ultima sua partecipazione risale al 2021. Sul palco dell’Ariston Arisa ha portato il brano Potevi fare di più ed è stato un successo, nonostante non abbia ottenuto la vittoria. Soltanto pochi mesi fa, l’abbiamo vista nel talent show Ballando Con le stelle. La cantante, insieme al ballerino Vito Coppola, ha portato a casa la vittoria. Arisa è una donna bellissima, a lei piace cambiare e spesso si mostra con look sempre diversi. Voi l’avete mai vista senza trucco?

Arisa, com’è la cantante al naturale: vederla senza trucco vi lascerà senza parole

Nel 2021, abbiamo visto Arisa ad Amici di Maria De Filippi. La cantante ha vestito il ruolo di maestra di canto. Un ruolo che ha assunto molto bene, e insieme a Rudy Zerbi, sono stati tanti i momenti di risate e divertimento. Nella ventunesima edizione, però, non è presente. Nei mesi scorsi è stata impegnata come concorrente in un altro talent show, ovvero Ballando con le stelle.

A ritmo di danza e sulla base delle sue canzoni, è riuscita ad arrivare in finale e insieme al ballerino Vito Coppola ha trionfato, vincendo il programma. Sappiamo che Arisa, in questi anni, si è sempre mostrata con look diversi. Soltanto pochi giorni fa, ha nuovamente cambiato aspetto, mostrandosi con i capelli rosa. Lei è una donna bellissima, con i capelli lunghi o corti e con colori diversi: ma l’avete mai vista senza trucco?

Questa è una vecchia foto di Arisa, in cui si mostra al naturale. La vediamo senza make up e senza nessun filtro. La cantante ha un viso luminoso, occhi grandi e uno sguardo molto bello. Difficile non restarne incantati. Voi cosa ne pensate guardando questo scatto?