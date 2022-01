Martina Colombari vanta di una forma fisica da urlo, ma vi siete mai chiesti quale sia il suo ‘segreto’? A raccontarlo è lei stessa.

Era esattamente il 1991 quando Martina Colombari, appena sedicenne, vinceva Miss Italia. E cavalcava l’onda del successo. La sua bellezza, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata. Ed è proprio per questo motivo che, appena eletta reginetta d’Italia, ha iniziato una strabiliante carriera da modella.

Dopo la sua vittoria a Miss Italia, quindi, Martina Colombari ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Seppure giovanissima, la sua bellezza è stata immediatamente notata. E l’ha resa protagonista di tantissime sfilate. Ma non solo. Oltre alla sua carriera da modella, come tutti sanno, Martina Colombari ha dato inizio anche alla sua attività da attrice. Come dimenticare, ad esempio, la sua presenza nella serie tv ‘Carabinieri’, ‘I Cesaroni’, ma anche in tantissime altre. In tutte le sue apparizioni televisive, però, vi siete mai chiesti quale sia il suo segreto della sua forma fisica. Giunta all’età di 46 anni, l’ex Miss Italia vanta di un fisico da urlo, ma come fa? A La Gazzetta dello Sport, la modella ed attrice ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Come fa Martina Colombari ad avere una forma fisica così? Il ‘segreto’

Oltre che per la sua straordinaria bellezza e professionalità, Martina Colombari riesce a catturare l’attenzione su di sé anche per la sua incredibile forma fisica. Ebbene. Vi siete mai chiesti come faccia a mantenersi così in forma? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a La Gazzetta dello Sport poco meno di un anno fa.

È proprio sulle pagine del giornale che l’ex Miss Italia ha raccontato per filo e per segno il suo ‘segreto’ di bellezza. A quanto pare, sembrerebbe che per la bella Martina Colombari sia importantissimo l’allenamento. ‘Scoperto’ dopo la gravidanza, l’attrice e modella si allena costantemente. E, sia chiaro, si tratta di un workout total body, dove lavorano i muscoli di tutto il corpo. Ma non solo. La moglie di Billy Costacurta, infatti, ha raccontato di aver praticato yoga e di svolgere costantemente meditazione. E di prediligere la corsa o in alternativa la cyclette. Ovviamente, abbinato ad un allenamento costante, Martina segue anche una corretta alimentazione. “Mangio un piatto unico con proteine, carboidrati, verdure. In casa, abbiamo eliminato da quasi due anni tutti i tipi di carne”, ha raccontato. Raccontando, inoltre, di fare molto uso di legumi, dai ceci ai fagioli, e di verdure. Infine, ha detto: “Presto attenzione al glutine , scelgo la pasta senza glutine, sì alla quinoa e al grano saraceno”.

L’avreste mai detto?