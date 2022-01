Melissa Satta, sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Melissa Satta è oggi molto amata, ma sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Classe 1986, Melissa Satta è oggi tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati. E’ nata a Boston da genitori italiani che si sono trasferiti negli Stati Uniti per lavoro. Sembrerebbe che la Satta, durante il liceo, abbia praticato sport come il karate, a livello agonistico, diventando cintura marrone. Ha poi giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena. Nel 2004 dopo aver conseguito il diploma, si trasferisce a Milano, per iscriversi a Iulm, ma sembrerebbe che non abbia conseguito il titolo per avviare la carriera nel mondo dello spettacolo.

Un anno dopo ha iniziato lavorando come valletta in televisione, nel programma di Canale 5 Mio fratello è Pakistano, condotto da Teo Mammucari. Il successo e la fama sono arrivati sicuramente quando è diventata la velina mora dell’amatissimo tg satirico Striscia la notizia. Da quel momento, la carriera della showgirl è tutta in salita. Lavora come conduttrice, co-conduttrice, valletta, ospite, recita al cinema ma anche in televisione. Ma prima del successo, sapete cosa faceva?

Cosa faceva Melissa Satta prima del successo in televisione: ha iniziato proprio così

Showgirl, conduttrice e modella, Melissa Satta è molto amata e apprezzata. In questi anni si è sempre impegnata da un ambito ad un altro. Ha lavorato come co-conduttrice, conduttrice, valletta, è stata ospite in tanti programmi.

La fama è arrivata quando è stata scelta come velina mora a Striscia la notizia. Sul bancone del tg satirico l’abbiamo vista dal 2005 al 2008, insieme a Thais Souza Wiggers. Oggi, Melissa è famosissima, ma prima di questo grande successo in televisione, sapete come ha iniziato?

La showgirl, aveva solo 16 anni quando ha iniziato a lavorare nella moda. Partecipa nel 2003 al concorso di bellezza Miss Muretto classificandosi seconda ed ottenendo la fascia di Miss Extrema. Nel 2004 partecipa a diverse sfilate nel corso del Milano Fashion Week e diventa in seguito testimonial di diversi brand. Ebbene, Melissa Satta ha cominciato quando era giovanissima lavorando nel mondo della moda e negli anni è riuscita ad arrivare molto in alto. Voi eravate a conoscenza di questi dettagli?