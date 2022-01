Monica Bellucci, vera icona di bellezza: ricordate come era agli esordi?

Monica Bellucci è sicuramente considerata una delle donne più belle e seducenti del nostro paese. Considerata una diva moderna, oggi porta i suoi anni davvero splendidamente. Ma ricordate come era agli esordi? Un vero incanto.

La carriera di Monica Bellucci, neanche a dirlo, è iniziata fin da giovanissima. Per pagarsi gli studi diventa una modella, ma questo obbiettivo viene presto abbandonato per dedicarsi esclusivamente al mondo della moda e della recitazione. Cresciuta in una piccolissima frazione rurale dell’Umbria, Monica Bellucci presto diventa una donna dalla straordinaria bellezza, e questo le apre le porte di molte opportunità lavorative. Conosciamo tutti bene la sua lunga relazione con l’attore e divo francese Vincent Cassel, incontrato sul set del film L’appartamento. Con lui avrà due splendide figlie, Deva, la quale sta prendendo le orme della madre, e Léonie. Monica Bellucci, con i suoi 58 anni portati divinamente, è ancora una delle donne più iconiche della nostra generazione. La ricordate all’inizio della sua carriera?

Leggi anche Amatissima in Laguna Blu, com’è diventata oggi: le sue recentissime foto vi lasceranno senza fiato

Monica Bellucci, ricordate come era agli esordi?

I primi passi di Monica Bellucci nel mondo del cinema arrivano a partire dal 1990, quando recita nella miniserie televisiva Vita coi figli, a fianco di Giancarlo Giannini. Successivamente nel 1992, fa la sua prima comparsa nel film in lingua inglese Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola. Da li la sua carriera anche cinematografica è inarrestabile, infatti la Bellucci ha preso parte a più di 60 pellicole cinematografiche. In parallelo alla carriera di attrice, Monica continua anche il suo percorso di icona di bellezza e stile, posando per le più importanti riviste e brand di fama internazionale.

Leggi anche Monica Bellucci, sapete qual è stato il suo percorso di studi? Non tutti lo immaginano

È stata la testimonial di numerosi brand di alta moda, cosmetici e musa di vari artisti. Sicuramente la sua disarmante bellezza l’ha aiutata molto a livello lavorativo. Con i suoi tratti e forme tipicamente mediterranee ha incantato tutto il mondo. Da allora ha solo accumulato anni di esperienza e maturità, che probabilmente la rendono ancora più affascinante. Nell’età giovanile ha anche posato per diversi calendari, come il noto Pirelli, dove ha mostrato la sua incredibile bellezza italiana, tutta naturale.

Leggi anche Ha sfilato a Venezia per Dolce e Gabbana: è la figlia della famosissima attrice

E voi ricordate come era Monica Bellucci agli esordi? Un vero sogno!