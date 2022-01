Enzo Miccio ha un compagno da quasi sei anni: sapete chi è e che lavoro fa?

E’ il wedding planner più famoso d’Italia e tutti conosciamo la sua eleganza, ma quanti di voi hanno visto il compagno di Enzo Miccio?

Opinionista in tv, esperto di stile, wedding planner, Enzo Miccio ha quella marcia in più di chi ha fatto della propria passione il suo mestiere. Se non amasse così tanto quello che fa, probabilmente non sarebbe riuscito a diventare il guru di eleganza a cui tutti possono fare riferimento.

Nato il 5 maggio 1971 a San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli, dopo essersi diplomato all’Istituto Europeo di Design di Milano, inizia a curare le rubriche di alcune riviste di moda accrescendo la sua fama al punto da essere consultato per i matrimoni di molti vip.

Il suo seguitissimo programma Diario di un Wedding planner, dove racconta la preparazione delle cerimonie da sogno dei suoi clienti non è l’unica trasmissione in cui ha riscosso un strepitoso successo.

Tra i format che lo vedono protagonista ci sono anche Ma come ti vesti?! e Shopping Night con Carla Gozzi, Cortesie in famiglia con Chiara Maci, Ballando con le stelle come concorrente, eventi speciali su Real Time come opinionista (il matrimonio di Harry e Meghan ad esempio).

Miccio ha lavorato anche in radio in Good Morning KissKiss ed ha perfino pubblicato un libro insieme alla Gozzi intitolato Ma come ti vesti?! Regole, trucchi e suggerimenti per non sbagliare mai il look. Insomma, una carriera pazzesca. Ma a proposito della sua vita privata cosa sappiamo?

Enzo Miccio: chi è il suo compagno, dove vive e qual è la sua professione

Come raccontato da lui stesso anche ieri 29 gennaio a Verissimo, il simpaticissimo Enzo Miccio è in coppia da circa sei anni.

Nei suoi progetti al momento non c’è il matrimonio, ma il desiderio di crescere dei figli insieme all’uomo che lo rende felice. Lui si chiama Laurent Millares, vive a Parigi ed è un medico specializzato in medicina estetica e anti-invecchiamento.

La lontananza geografica (Miccio vive a Milano) ha indubbiamente le sue difficoltà soprattutto in epoca di pandemia, come ha spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin ma, ovviamente, con l’amore e la volontà si riesce a superare qualunque ostacolo.

Sono davvero una splendida coppia e si vede che si amano molto, vero?