Notte ‘agitata’ al GF Vip: Delia decide di divertirsi e non pensare ad Alex Belli, Sophie si ingelosisce e litiga con Alessandro.

Durante la festa di ieri sera, Delia Duran si è lasciata andare tra balli scatenati e qualche bicchiere di alcol: la modella venezuelana ha deciso di togliersi l’anello di Alex Belli e di pensare solo a divertirsi. Questo atteggiamento però ha scatenato la gelosia di Sophie nei confronti di Alessandro Basciano.

Leggi anche——>>>GF Vip, Sophie dopo quanto accaduto non si trattiene: “Tutti falsi e parac**** in questa casa”

Delia Duran continua ad essere nell’occhio del ciclone: dopo innumerevoli ripensamenti, decisioni e rettifiche, la compagna di Belli ha scelto ieri sera di godersi la festa senza rimurginare su quanto accaduto tra il suo uomo e Soleil Sorge.

Un comportamento così altalenante ha ovviamente attirato le critiche di alcuni coinquilini, in primis Barù col quale, dopo la puntata di venerdì, ha avuto una discussione accesa con la modella proprio per questi continua cambiamenti di scena.

Anche ieri sera, il nipote di Costantino della Gherardesca ha avuto le sue perplessità sulla faccenda: “Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?”, ha detto parlando con l’amico Davide Silvestri.

Leggi anche——->>>Gf Vip, “Nel confessionale stava per baciarmi”: la confessione in diretta spiazza tutti

La concorrente sudamericana comunque non ha voluto rinunciare a fare quanto si era proposta e infatti si è scatenata in piscina con ammiccamenti vari nei confronti del ‘Vippone’ appena entrato Gianluca Costantino. La sua disinibizione però ha provocato una lite tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, vediamo perché.

GF Vip, “Non sono una gelosa, ma…”: Sophie su tutte le furie contro Alessandro

La bionda gieffina ha accusato il fidanzato Alessandro di rivolgere sguardi ‘particolari’ alla Duran: “Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il C… a Delia, dai“, ha detto in preda alla gelosia.

Basciano ha respinto le accuse della fidanzata e si è arrabbiato minacciando di lasciare il programma: “Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così, se pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te!”.

Leggi anche——–>>>GF Vip, arriva Antonio Medugno: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Cosa ne pensate? Secondo voi Sophie ha esagerato o non ha avuto tutti i torti ad arrabbiarsi?