Gerry Scotti, in pochi sanno cosa ‘nasconde’ in camerino: impensabile, l’avreste mai detto?

Sapete cosa nasconde in camerino Gerry Scotti? È davvero impensabile, sicuramente non l’avreste mai detto: ecco di che cosa si tratta

È uno dei conduttori più famosi della televisione italiana e soprattutto uno dei più amati dal pubblico. Molti conoscono la sua carriera, ma pochi sanno cosa ‘nasconde’ nel suo camerino. È un retroscena che ha svelato a pochi, ma se siete curiosi potete leggere questo articolo.

Cosa ‘nasconde’ in camerino Gerry Scotti

Virginio Scotti, meglio conosciuto come Gerry Scotti, è uno dei conduttori televisivi più famosi della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. L’uomo ha legato la sua immagine alla rete fondata da Pier Silvio Berlusconi. Con Mediaset ha all’attivo oltre 700 prime serate e più di 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset, sia come conduttore che come giudice.

Scotti è stato protagonista di moltissimi programmi di successo, tra i quali ricordiamo sicuramente “Chi vuol essere milionario”, “Caduta libera“, “The Wall”, “Conto alla rovescia” e tanti altri ancora. Gerry è anche uno dei conduttori di “Striscia la Notizia”, dove spesso fa coppia fissa insieme a Michelle Hunziker. Ricopre infine il ruolo di giudice di “Tu si que vales”, programma in onda in prima serata su Canale 5.

Molti conoscono la sua carriera e i programmi da lui condotti, ma pochi conoscono alcuni retroscena legati alla sua vita privata. Chi sa, ad esempio, cosa ‘nasconde’ il conduttore all’interno del suo camerino? Siamo sicuri che pochi di voi lo sanno. Se siete curiosi, potete continuare a leggere questo articolo e scoprirete cosa ‘nasconde’ nel suo camerino.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha rivelato cosa ‘nasconde’ nel suo camerino: “Rivedrò tutti i miei ‘feticci’: i regali delle signore, le foto, i quadri, l’acqua santa di Lourdes. Il mio caos è importante che lo ritrovi intatto, così come l’ho lasciato”.

Per Gerry è molto importante ritrovare questi oggetti, perchè gli offrono la sensazione di iniziare bene qualcosa. Probabilmente sono proprio questi ‘oggetti’ che offrono la carica giusta per iniziare un nuovo percorso.