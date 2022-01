Giacomo Urtis ha conseguito la laurea nel 2002: sapete in che cosa?

Giacomo Urtis ha conseguito la laurea nel 2002, ma sapete esattamente in che cosa?

Giacomo Urtis è stato un concorrente del Grande Fratello Vip in questa edizione. Non vi ha partecipato da solo, ma è entrato nella casa con Valeria Marini. Hanno giocato come concorrente unico.

Circa due settimane fa, hanno perso al televoto e hanno così abbandonato la casa. Urtis è nato a Caracas il 28 settembre 1977 ed ha vissuto alcuni anni in Venezuela per poi trasferirsi. E’ divenuto un personaggio televisivo molto amato, ed è ovviamente famosissimo anche per il suo lavoro che lo porta ad essere tanto ricercato. Ma sapete in che cosa è laureato?

Leggi anche Giacomo Urtis, sapete con chi è stato fidanzato? È un personaggio molto noto

Giacomo Urtis, in cosa ha conseguito la laurea: il percorso di studi dell’ex concorrente

E’ uscito da pochi giorni dalla casa del Gf Vip, Giacomo Urtis era entrato con Valeria Marini e insieme hanno formato un unico concorrente. E’ stato un percorso non sempre lineare fra i due, nonostante la grande amicizia e una profondissima stima che li lega, le personalità differenti sono evidenti.

Leggi anche GF Vip, Giacomo Urtis ne è sicuro: ‘I migliori non vincono mai’, la sorprendente rivelazione

Lo ha dimostrato il fatto che, in una diretta, Alfonso Signorini aveva chiesto a tutti di schierarsi, da una parte c’era Nathaly Caldonazzo e da una parte Katia Ricciarelli. Lui ha preferito schierarsi con la Caldonazzo, mentre Valeria si è posizionata nello spazio della cantante. Questa è la dimostrazione che hanno spesso avuto pensieri e simpatie diverse. Giacomo è un personaggio televisivo molto amato e anche per il suo lavoro è molto famoso e ricercato: sapete in che cosa è laureato?

Fin da piccolo si è appassionato di bellezza e per questo, dopo il conseguimento del diploma, si è iscritto al corso universitario di Medicina e Chirurgia. Nel 2002 ha conseguito la laurea presso l’Università di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Non si è fermato qui, ma Urtis si è poi trasferito e ha proseguito il suo percorso all’Università degli Studi di Milano e ha acquisito il Master in Chirurgia Estetica. Negli anni ha poi creato la sua azienda ‘Dr Urtis Clinic’ ed oggi è sicuramente uno dei medici più ricercati nel suo ambito, soprattutto dai vip.