Conoscete la vita privata di Giorgio Marchesi? In molti se lo saranno chiesti

Giorgio Marchesi è il protagonista de La sposa, ma sapete tutto sulla sua vita privata? Siamo certi che in molti se lo saranno chiesti.

È proprio lui uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova fiction di Rai Uno, Giorgio Marchesi. Oltre alla splendida Serena Rossi e ad un giovanissimo talento, anche il mitico attore bergamasco è tra le punte di diamante di questo nuovo progetto di successo.

Nato a Bergamo il 23 Febbraio del 1974, Giorgio Marchesi inizia a lavorare nel mondo della recitazione quando era davvero giovanissimo. Inizia a studiare teatro ed inizia a muovere i primi passi proprio in quest’ambito, nel 2003 poi amplia le sue prospettive. Ed inizia a dedicarsi anche al cinema e al piccolo schermo. Da questo preciso momento, la sua carriera da attore prende letteralmente il volo. Volto di tantissime serie televisive di successo e di tantissimi film ultra premiati, il buon Marchesi rientra tra gli attori più amati di sempre. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Seppure sul suo canale social ufficiale sia piuttosto riservato e per niente dedito a condividere scatti appartenenti a questo ‘lato’ della sua vita, sembrerebbe che Giorgio sia felicemente accompagnato. Curiosi di saperne di più?

Cosa sappiamo sulla vita privata di Giorgio Marchesi?

Senza alcun dubbio, in molti ve lo sareste chiesti: Giorgio Marchesi è sposato? Ebbene. Purtroppo, non è per niente facile rintracciare informazioni sulla vita privata dell’attore bergamasco. Come dicevamo poco fa, seppure sia attivissimo sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che il buon Marchesi sia parecchio riservato su questo suo lato. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che il suo cuore sia impegnato. E che sia padre di due splendidi bambini.

Chi è la fortunata? Proprio lei: Simonetta Solder. Il suo nome non vi è affatto sconosciuto, vero? Avete pienamente ragione! Anche lei è una splendida attrice e, così come il suo compagno, ha preso parte a tantissime serie tv e film di successo. Il primo incontro, da quanto si legge dal web, sarebbe avvenuto in teatro. E da quel momento non si sono mai più lasciati.

