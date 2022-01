La clinica della pelle, Jelani: “Sono il caso più grave”, drammatica confessione

Drammatica confessione di Jelani davanti alle telecamere de La clinica della pelle: qual era la malattia di cui soffriva e cos’è successo.

Continuano le avventure della terza stagione de La clinica della pelle, ma soprattutto continuano ad appassionarci le storie di tutti quei pazienti che scelgono di rivolgersi alla dottoressa Craythorne.

Il protagonista della puntata andata in onda Giovedì è proprio lui: il giovane Jelani. “Quando avevo 15 anni è iniziato a crescere, poi è spuntato su tutto il viso”, ha iniziato a raccontare alle telecamere del programma. A quanto pare, sembrerebbe che nella sua famiglia lui non sia affatto l’unico ad avere problemi alla pelle, ma che in realtà anche suo padre e suo nonno ne soffrono. “Io sono il caso più grave”, ha detto, lasciandosi andare ad una drammatica confessione. Jelani, come raccontato anche da suo fratello, sta vivendo un periodo di transizione e, purtroppo, il cattivo rapporto col suo corpo proprio per via di questo suo problema alla pelle non lo aiutava affatto. È proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Craythorne. Scopriamo la sua storia. E cos’è successo.

Jelani a La clinica della pelle: la sua problematica e come è guarito

“Non so per quanto tempo ancora devo soffrire. È davvero dura”, ha spiegato Jelani alle telecamere de La clinica della pelle. Rivelando, quindi, la sostanza della sua malattia. Circa 15 anni prima dalla sua partecipazione al programma, il giovane si è reso conto di una grossa massa dietro al collo, che col passare del tempo si è estesa anche sulla faccia. “Si riempie di pus, si apre e il liquido inizia a gocciolare lungo tutto il collo”, ha continuato a dire. “Mi sveglio con dolori”, ha detto ancora.

Recatosi presso lo studio della dottoressa Craythorne, la dermatologa ha visto la situazione ed ha ampiamente capito l’entità del problema. La patologia di cui soffriva Jelani era la cosiddetta infiammazione dei follicoli o pseudo follicolite della barba, ma intesa anche dei capelli. Questo tipo di malattia della pelle, come spiegato dalla simpaticissima Emma, si forma perché si creano dei batteri nel follicolo del pelo, determinando la nascita dell’infiammazione.

La prima cosa che è stata fatta per la patologia di Jelani è stata ridurre dapprima l’infiammazione. Ed, in seguito, intervenire chirurgicamente per asportare la massa posizionata dietro il collo. Dopo 3 giorni dall’operazione, il giovane è ritornato dalla dottoressa Craythorne. Ed ha constatato da vicino i suoi progressi.