Sabrina Ferilli, chi è suo marito e che lavoro fa: tutto quello che c’è da sapere

Tutti noi conosciamo la splendida e simpaticissima Sabrina Ferilli, ma sapete anche chi è suo marito? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo uomo misterioso.

Sabrina Ferilli è sicuramente uno dei volti più conosciuti e apprezzati del panorama televisivo italiano. Dai suoi esordi fin da giovanissima, fino ad ora, la Ferilli ha sempre mostrato la sua forza e il suo talento per il mondo dello spettacolo. Non solo attrice, ma anche doppiatrice e conduttrice. La vediamo spesso accanto all’amica e collega Maria De Filippi, in programmi quali Tu si que vales e Amici. La sua carriera è sempre stata al centro dell’attenzione, e forse non tutti sapranno della sua vita privata. Dopo il primo matrimonio, e il divorzio con l’avvocato Andrea Perone, la Ferilli si è rifatta una vita con l’attuale marito. Sapete di chi si tratta?

Chi è e che lavoro fa il marito di Sabrina Ferilli?

Sabrina Ferilli è una donna realizzata non solo sotto il punto di vista lavorativo, ma anche sentimentale. Dopo il primo matrimonio non andato a buon fine, ha ritrovato l’amore nel 2011. Suo marito si chiama Flavio Cattaneo ed è un manager di successo. Anche se non è un volto noto della televisione italiana come la moglie, Cattaneo riveste un ruolo molto importante nel nostro paese. È un dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e fondatore di Itabus.

Flavio Cattaneo dal precedente matrimonio con Cristina Goi ha avuto due figli. Dopo la separazione ha conosciuto la bella Sabrina Ferilli con cui adesso convive felicemente a Roma. I due si erano segretamente sposati a Parigi. In seguito, l’attrice aveva rivelato durante un’intervista con Gente, cosa l’aveva fatta innamorare del marito. “Di lui mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati né fiori né regali fra noi due. La vera seduzione in un rapporto paritario, come il nostro, è il rispetto delle promesse”.

Davvero una bellissima coppia! E voi conoscevate Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli?