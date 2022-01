Sanremo 2022, per il pubblico social c’è già un vincitore… e chi sta sul podio?

Mancano pochissimi giorni all’inizio di Sanremo 2022, ma per il pubblico social c’è già un vincitore: sapete chi c’è sul podio?

Anche voi state contando le ore che ci separano dalla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo? Come darvi torto! Per la terza volta consecutiva, al suo timone di sarà Amadeus. E, vista la kermesse di quest’anno, gli ospiti e le cinque co-conduttrici dell’evento, possiamo affermare che sarà un’edizione fantastica.

A partire da Martedì 1 Febbraio fino a Sabato 5, Amadeus condurrà Sanremo 2022. In diretta dall’Ariston per ben cinque prime serate, l’amatissimo Sebastiani sarà la colonna portante di uno spettacolo unico e raro. La kermesse scelta, così come tutti gli altri anni, è fantastica. E noi tutti siamo certi che le esibizioni di quest’anno saranno a dir poco fantastiche. A tal proposito, voi avete già in mente il vostro vincitore? Fate in fretta a sceglierlo, perché il pubblico social ha le idee molto chiare in merito. Sulla nostra pagina Facebook, infatti, abbiamo chiesto ai nostri seguaci chi dovrebbe vincere il Festival secondo loro. E la loro risposta è stata molto dettagliata! Cerchiamo di capire, quindi, non soltanto chi vorrebbero che trionfi, ma anche il loro podio.

Sanremo 2022, chi è il vincitore secondo il pubblico social? Scopriamo insieme il podio

Seppure manchino diversi giorni all’inizio di Sanremo 2022, sembrerebbe proprio che il nostro pubblico social abbia già in mente il nome del suo vincitore. Così come tutte le altre edizione del Festival, anche quest’anno saranno presenti degli esponenti della musica italiana davvero impressionanti. A partire da alcune sue pietre miliari, come Gianni Morandi, Iva Zanicchi e tanti altri, fino a giovanissimi artisti emergenti, come Ditonellapiaga o Blanco, la kermesse di quest’anno offre un’ampia scelta.

Chi sarà, però, il vincitore? Al momento, da come si può chiaramente comprendere, è troppo presto per dirlo. Il pubblico social, però, ha già in mente qualche nome. Scopriamone i dettagli:

Per la maggior parte dei commenti giunti a corredo di un nostro sondaggio Facebook, sembrerebbe che saranno proprio Mahmood e Blanco a vincere il Festival di Sanremo. Sappiamo benissimo che il giovane cantante milanese non è affatto un volto nuovo dell’evento musicale. Non soltanto, infatti, nel 2019 si è presentato sul palco per la prima volta, ma è riuscito ad uscirne anche da vincitore. Sarà lo stesso quest’anno col brano ‘Brividi’? Staremo a vedere!

C’è chi, inoltre, sostiene che possa vincere Achille Lauro. D’altra parte, il cantante romano è solito regalare degli spettacoli unici e rari.

Infine, c’è chi sostiene che possa vincere: Massimo Ranieri, Aka7even e Sangiovanni, entrambi giovanissimi, ed Elisa, vincitrice del Festival di Sanremo del 2001 con il brano Luce. Come potete vedere, quindi, le opinioni del pubblico social sono piuttosto diverse tra loro. E volendo stabilire un nostro podio potrebbe essere: Blanco e Mahmood al primo posto, Achille Lauro al secondo posto ed Elisa al terzo.

Cosa ne pensate? E, soprattutto, secondo voi chi vincerà?