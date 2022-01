Striscia la Notizia, Luca Abete ha vissuto sotto scorta per 10 giorni: il motivo è terribile

L’inviato di “Striscia la Notizia”, Luca Abete, ha vissuto sotto scorta per 10 giorni: il motivo è veramente terribile

È uno dei protagonisti del tg satirico diretto da Antonio Ricci. I suoi servizi toccano spesso temi importanti. Questo impegno per il socale, però, stava per costargli caro. L’inviato di “Striscia la Notizia”, infatti, ha vissuto sotto scorta per 10 giorni. Siete curiosi di sapere per quale motivo? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Luca Abete ha vissuto sotto scorta per 10 giorni: il motivo

Luca Abete è uno degli inviati di “Striscia la Notizia“, noto programma televisivo in onda tutte le sere su Canale 5. Abete ha iniziato a lavorare come animatore turistico, mentre ha esordito in televisione nel 2001 sull’emittente avellinese Irpinia Tv. Il suo primo programma, “Marameo Show”, era dedicato ai bambini. Dal 2003 al 2004 ha condotto la trasmissione “Sui Generis” su CampaniaUno.

Raggiunge l’apice del successo come inviato del noto tg satirico. Lavora a “Striscia la Notizia” dal 2005 e si occupa principalmente del territorio campano. In genere è vestito con una giacca di velluto verde con una piccola pigna all’occhiello, una camicia verde scuro e pantaloni e scarpe marroni. Per la trasmissione si occupa di inquinamento, criminalità, sanità, pubblica istruzione e molto altro ancora.

A causa del suo impegno sul territorio campano, in alcune occasioni i suoi servizi hanno avuto epiloghi violenti. Il 25 marzo 2009, ad esempio, Abete e la sua troupe furono malmenati a Grottaminarda da un gruppo di persone che distrussero anche l’attrezzatura tecnica. Nell’aprile del 2012, l’inviato di “Striscia la Notizia” e la sua troupe dovettero ricorrere alle cure sanitarie dopo l’aggressione da parte del gestore di un maneggio sorpreso a distribuire illecitamente patentini equestri. Questi sono solo alcuni esempi, ma gli episodi sono davvero innumerevoli.

Addirittura Abete avrebbe raccontato al settimanale “Nuovo” di aver vissuto circa dieci giorni sotto scorta. Un giorno, infatti, su Wikipedia è apparsa la data della sua morte. Quella data era riconducibile al giorno in cui venne mandato in onda un suo servizio sui beni confiscati ai Casalesi.