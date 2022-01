Avete mai visto la moglie di Alessandro Roja? Forse non tutti lo sanno, ma suo padre è uno sportivo davvero amatissimo: incredibile!

Insieme a Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum, anche Alessandro Roja è tra gli attori protagonisti di questa nuova fiction italiana. Davvero straordinario il suo ruolo, vero? Come darvi torto!

Nato a Roma il 4 Giugno del 1973, Alessandro Roja cavalca la cresta dell’onda a partire dal 2008. È proprio in quest’anno, infatti, che prende parte alla serie tv ‘Romanzo Criminale’, si fa conoscere ed immediatamente amare da tutti i suoi telespettatori. Da quel preciso momento, la carriera dell’attore romano prende ancora di più il volo. Tanto è vero che, dopo il suo ruolo in Romanzo Criminale, il buon Roja prende parte a tantissimi altri progetti di successo. Come dimenticare, ad esempio, la sua interpretazione ne ‘La compagnia del cigno’, altra famosissima serie tv italiana, oppure ‘Diabolik’, ‘L’ora legale’ e tantissimi altri film. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Ad esempio, avete mai visto sua moglie? Ci pensiamo noi a mostrarvela in tutta la sua bellezza. Quello che, però, ci teniamo a sottolineare e specificare che la consorte di Alessandro Roja non è altro che la figlia di un amatissimo sportivo italiano. Scopriamo insieme di chi parliamo!

La moglie di Alessandro Roja è la figlia di un famoso sportivo italiano: lo sapevate?

Alessandro Roja, quindi, è un volto amatissimo della televisione e del cinema italiano, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Seppure sia riservatissimo e non sia per niente solito condividere scatti che lo ritraggono durante la sua quotidianità, possiamo dirvi che l’attore romano è felicemente sposato. Avete mai visto sua moglie? Ebbene. Lei si chiama Claudia. E, rintracciando alcuni scatti su Instagram, vi assicuriamo che è davvero bellissima.

Forse non tutti lo sanno, ma la moglie di Alessandro Roja è la figlia di un amatissimo e noto sportivo italiano. Lei si chiama Claudia Ranieri. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione. Stiamo parlando della figlia di Claudio Ranieri, ex calciatore italiano ed attuale allenatore del Watford.

